19.11.2025
Správy
19. novembra 2025
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak, na mieste zasahovali aj záchranári – VIDEO, FOTO
V stredajších ranných hodinách sa v železničnej stanici Košice vykoľajil osobný vlak, došlo konkrétne k vyskočeniu posledného podvozku z koľaje. Pre SITA medializované ...
19.11.2025 (SITA.sk) - V stredajších ranných hodinách sa v železničnej stanici Košice vykoľajil osobný vlak, došlo konkrétne k vyskočeniu posledného podvozku z koľaje. Pre SITA medializované informácie potvrdili z Odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Priblížili, že nehoda sa stala o 7:10 pri vchádzaní na 11. koľaj. V dôsledku udalosti boli poškodené koľaje 9. a 11.
„V dňoch 19. až 21. novembra prebiehajú v stanici Košice plánované výlukové práce, ktoré si vyžiadajú dočasné odrieknutie niektorých regionálnych vlakov na trasách Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany (v úseku Košice – Kysak). Doprava v dotknutom úseku je čiastočne obmedzená," informovali ŽSR a zdôraznili, že robia všetko pre to, aby bola počas dneška obnovená prevádzka aspoň po jednej koľaji.
Na miesto nehody smerovali aj záchranári po tom, ako jedna cestujúca nahlásila bolesť kolena, avšak pred ich príchodom z miesta odišla. Nebolo potrebné žiadne ošetrenie cestujúcich ani personálu.
„Železnice Slovenskej republiky postupujú pri riešení udalosti v súlade s platnými predpismi, tak ako pri každej mimoriadnej udalosti. Bude sa posudzovať stav trate, stav vozňa a prípadná chyba tzv. podhodenie výhybky. O ďalšom vývoji budeme verejnosť priebežne informovať," uviedli.
Nehodu pre agentúru SITA potvrdil aj Ján Baček zo Železničnej spoločnosti Slovensko, priblížil, že k nej došlo krátko po siedmej hodine pri vjazde osobného vlaku do stanice. Pri nízkej rýchlosti došlo k situácii, keď sa podvozok posledného vozňa dostal mimo koľaje. „Vlak zostal stabilný a situáciu aktuálne riešime. Podľa našich informácií jedna cestujúca utrpela ľahké zranenie," uviedol.
Baček doplnil, že presná príčina a okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania. O incidente informoval ako prvý portál Aktuality.sk. Podľa prvotných informácií sa mal vozeň odkloniť z koľajiska, sila nárazu a pohybu mali výrazne poškodiť železničný zvršok. Cestujúci by podľa informácií portálu mali rátať so zdržaním.
Udalosť sa udiala po vážnych železničných nehodách. Prvá z nich sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.
Druhá nehoda sa odohrala 9. novembra pri Pezinku, podľa predbežných údajov utrpelo zranenia 150 ľudí, z toho piati ťažko. V oboch prípadoch došlo aj k značným škodám na železničnej infraštruktúre a koľajových vozidlách.
Pár dní na to došlo k ďalšiemu nešťastiu, keď zrážku vlaku s dodávkou na železničnom priecestí v smere od Sabinova na Pečovskú Novú Ves neprežil 27-ročný muž.
Zrážka rýchlikov Gemeran
Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlaku s dodávkou
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak, na mieste zasahovali aj záchranári – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Vlaky Vlaky na Slovensku Vykoľajenie vlaku Železničná doprava Železničná doprava na Slovensku
