|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. novembra 2025
Samosprávy bijú na poplach, pripravovaný zákon môže ohroziť približne 8 600 pracovných miest
Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom rokovaní venovala pripravovaným zmenám zákona o sociálnej ekonomike a
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom rokovaní venovala pripravovaným zmenám zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktoré už prešli medzirezortným pripomienkovým konaním a rozporovými rokovaniami. Návrh bude v najbližší pondelok predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Informoval o tom riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Na Slovensku pôsobí takmer 600 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú približne 8 600 ľudí. Medzi nimi je viac ako 160 komunálnych sociálnych podnikov zriadených mestami, obcami a vyššími územnými celkami, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby a integrujú znevýhodnené osoby na trhu práce.
ZMOS zdôraznil, že „sociálne podniky majú pre samosprávy zásadný sociálny, ekonomický aj komunitný význam a sú dôležitým nástrojom integrácie ľudí, ktorý by sa na bežnom trhu práce uplatňovali len ťažko.“ Komunálne sociálne podniky pritom zamestnávajú tisícky znevýhodnených ľudí a zabezpečujú kľúčové služby od odpadového hospodárstva po údržbu priestranstiev či sociálne služby pre obyvateľov.
„Náhle zmeny v legislatíve, najmä v oblasti DPH a vzťahov medzi sociálnymi podnikmi a obcami výrazne ohrozia ich fungovanie aj už schválené rozpočty miest a obcí na budúci rok,“ upozornil predseda ZMOS Jozef Božik. Preto považuje za nevyhnutné riešiť tieto zmeny včas, s ohľadom na schválené rozpočty na rok 2026.
ZMOS požaduje, aby legislatíva jasne rozlišovala medzi sociálnymi podnikmi samospráv a ostatnými typmi sociálnych podnikov a aby sa pri nastavovaní pravidiel, vrátane úprav v oblasti DPH, zohľadnila ich verejná úloha, stabilita služieb pre obyvateľov a potreba udržať pracovné miesta pre znevýhodnených občanov v komunite.
ZMOS zdôrazňuje, že cieľom samospráv nie je čerpať výhody, ale zabezpečiť dostupné služby a dôstojné zamestnanie tam, kde trh zlyháva. Oceňuje prísľub, že po novom roku bude celý zákon otvorený na diskusiu, aby sa našli riešenia zmierňujúce dopady na sociálne podniky a jasne rozlíšili špecifiká komunálnych sociálnych podnikov, ktoré plnia verejný účel a pôsobia v inom prostredí než komerčné subjekty.
Združenie deklaruje „pripravenosť pokračovať v odbornom dialógu tak, aby výsledná a komplexná úprava zákona bola predvídateľná, spravodlivá a zachovala životaschopnosť sociálnych podnikov v mestách a obciach Slovenska“.
Rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo 18. novembra 2025 online za účasti viac ako stovky zástupcov miest a obcí zo 62 regionálnych združení.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy bijú na poplach, pripravovaný zákon môže ohroziť približne 8 600 pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku pôsobí takmer 600 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú približne 8 600 ľudí. Medzi nimi je viac ako 160 komunálnych sociálnych podnikov zriadených mestami, obcami a vyššími územnými celkami, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby a integrujú znevýhodnené osoby na trhu práce.
Význam sociálnych podnikov pre samosprávy
ZMOS zdôraznil, že „sociálne podniky majú pre samosprávy zásadný sociálny, ekonomický aj komunitný význam a sú dôležitým nástrojom integrácie ľudí, ktorý by sa na bežnom trhu práce uplatňovali len ťažko.“ Komunálne sociálne podniky pritom zamestnávajú tisícky znevýhodnených ľudí a zabezpečujú kľúčové služby od odpadového hospodárstva po údržbu priestranstiev či sociálne služby pre obyvateľov.
„Náhle zmeny v legislatíve, najmä v oblasti DPH a vzťahov medzi sociálnymi podnikmi a obcami výrazne ohrozia ich fungovanie aj už schválené rozpočty miest a obcí na budúci rok,“ upozornil predseda ZMOS Jozef Božik. Preto považuje za nevyhnutné riešiť tieto zmeny včas, s ohľadom na schválené rozpočty na rok 2026.
ZMOS požaduje, aby legislatíva jasne rozlišovala medzi sociálnymi podnikmi samospráv a ostatnými typmi sociálnych podnikov a aby sa pri nastavovaní pravidiel, vrátane úprav v oblasti DPH, zohľadnila ich verejná úloha, stabilita služieb pre obyvateľov a potreba udržať pracovné miesta pre znevýhodnených občanov v komunite.
Sociálne podniky sú o službách
ZMOS zdôrazňuje, že cieľom samospráv nie je čerpať výhody, ale zabezpečiť dostupné služby a dôstojné zamestnanie tam, kde trh zlyháva. Oceňuje prísľub, že po novom roku bude celý zákon otvorený na diskusiu, aby sa našli riešenia zmierňujúce dopady na sociálne podniky a jasne rozlíšili špecifiká komunálnych sociálnych podnikov, ktoré plnia verejný účel a pôsobia v inom prostredí než komerčné subjekty.
Združenie deklaruje „pripravenosť pokračovať v odbornom dialógu tak, aby výsledná a komplexná úprava zákona bola predvídateľná, spravodlivá a zachovala životaschopnosť sociálnych podnikov v mestách a obciach Slovenska“.
Rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo 18. novembra 2025 online za účasti viac ako stovky zástupcov miest a obcí zo 62 regionálnych združení.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy bijú na poplach, pripravovaný zákon môže ohroziť približne 8 600 pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak, na mieste zasahovali aj záchranári – VIDEO, FOTO
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak, na mieste zasahovali aj záchranári – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska oslavuje 35 rokov a vstupuje do novej éry ako Zväz stavebného priemyslu Slovenska
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska oslavuje 35 rokov a vstupuje do novej éry ako Zväz stavebného priemyslu Slovenska