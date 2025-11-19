Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

19. novembra 2025

Samosprávy bijú na poplach, pripravovaný zákon môže ohroziť približne 8 600 pracovných miest


Tagy: Medzirezortné pripomienkové konanie predseda ZMOS Samosprávy Sociálne Sociálne podniky

Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom rokovaní venovala pripravovaným zmenám zákona o sociálnej ekonomike a



Zdieľať
675c1ab91ff25993185217 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom rokovaní venovala pripravovaným zmenám zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktoré už prešli medzirezortným pripomienkovým konaním a rozporovými rokovaniami. Návrh bude v najbližší pondelok predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Informoval o tom riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.


Na Slovensku pôsobí takmer 600 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú približne 8 600 ľudí. Medzi nimi je viac ako 160 komunálnych sociálnych podnikov zriadených mestami, obcami a vyššími územnými celkami, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby a integrujú znevýhodnené osoby na trhu práce.

Význam sociálnych podnikov pre samosprávy


ZMOS zdôraznil, že „sociálne podniky majú pre samosprávy zásadný sociálny, ekonomický aj komunitný význam a sú dôležitým nástrojom integrácie ľudí, ktorý by sa na bežnom trhu práce uplatňovali len ťažko.“ Komunálne sociálne podniky pritom zamestnávajú tisícky znevýhodnených ľudí a zabezpečujú kľúčové služby od odpadového hospodárstva po údržbu priestranstiev či sociálne služby pre obyvateľov.

„Náhle zmeny v legislatíve, najmä v oblasti DPH a vzťahov medzi sociálnymi podnikmi a obcami výrazne ohrozia ich fungovanie aj už schválené rozpočty miest a obcí na budúci rok,“ upozornil predseda ZMOS Jozef BožikPreto považuje za nevyhnutné riešiť tieto zmeny včas, s ohľadom na schválené rozpočty na rok 2026.

ZMOS požaduje, aby legislatíva jasne rozlišovala medzi sociálnymi podnikmi samospráv a ostatnými typmi sociálnych podnikov a aby sa pri nastavovaní pravidiel, vrátane úprav v oblasti DPH, zohľadnila ich verejná úloha, stabilita služieb pre obyvateľov a potreba udržať pracovné miesta pre znevýhodnených občanov v komunite.

Sociálne podniky sú o službách


ZMOS zdôrazňuje, že cieľom samospráv nie je čerpať výhody, ale zabezpečiť dostupné služby a dôstojné zamestnanie tam, kde trh zlyháva. Oceňuje prísľub, že po novom roku bude celý zákon otvorený na diskusiu, aby sa našli riešenia zmierňujúce dopady na sociálne podniky a jasne rozlíšili špecifiká komunálnych sociálnych podnikov, ktoré plnia verejný účel a pôsobia v inom prostredí než komerčné subjekty.

Združenie deklaruje „pripravenosť pokračovať v odbornom dialógu tak, aby výsledná a komplexná úprava zákona bola predvídateľná, spravodlivá a zachovala životaschopnosť sociálnych podnikov v mestách a obciach Slovenska“.

Rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo 18. novembra 2025 online za účasti viac ako stovky zástupcov miest a obcí zo 62 regionálnych združení.


Zdroj: SITA.sk - Samosprávy bijú na poplach, pripravovaný zákon môže ohroziť približne 8 600 pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzirezortné pripomienkové konanie predseda ZMOS Samosprávy Sociálne Sociálne podniky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak, na mieste zasahovali aj záchranári – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska oslavuje 35 rokov a vstupuje do novej éry ako Zväz stavebného priemyslu Slovenska

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 