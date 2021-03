V Košiciach sklamanie, klub už myslí na storočnicu, Lang: Posilniť

V extraligovom hokejovom klube HC Košice netaja sklamanie zo skorého konca sezóny. Vypadnutie v predkole play off a konečné 9. miesto znamenajú pre "oceliarov" najhoršie ligové umiestnenie od roku 1981. Podľa prezidenta klubu Júliusa Langa sú za nelichotivým výsledkom viaceré príčiny. "Urobili sme veľa dobrého, ale aj chyby," povedal.





Aj po sezóne 2020/2021 platí, že od roku 2016, keď prehrali v semifinále s Banskou Bystricou, sa košickí hokejisti nedostali ďalej než do prvého kola play off. Tentoraz však budú chýbať aj v ňom.V rokoch 2017, 2018 a 2019 vypadli vo štvrťfinále, v sezóne 2019/2020 síce mierili vysoko, ale sezóna bola predčasne ukončená ešte pred vyraďovacími bojmi. Pandémiou ovplyvnený ročník priniesol košickému mužstvu premiérové účinkovanie v predkole play off. "Oceliari" obsadili v dlhodobej časti 8. miesto, v boji o účasť v play off sa stretli s 9. Novými Zámkami. Hoci boli v sérii v pozícii favorita a po prvom zápase viedli 1:0, prehrali 1:3."Samozrejme, že všetci v klube sme z toho sklamaní a smutní. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že pred približne 10 mesiacmi sme nevedeli, či vôbec nastúpime do extraligovej sezóny. To nás však neospravedlňuje. Cieľ bol postup do play off. To nám nevyšlo a tak sme sklamaní," netajil Július Lang.Klub nemal ideálny rozbeh do sezóny. Ešte pred jej začiatkom sa trápil s ekonomickými problémami a v čase neistej finančnej situácie usporiadal aj verejnú zbierku. Predstavitelia klubu upozorňovali na riziká spojené s neistou situáciou vyplývajúcu z pandémie koronavírusu a aj preto sa na trhu s hráčmi správali skôr opatrne. Športový úsek skladal káder neskôr než väčšina extraligových tímov, navyše za ekonomicky horších podmienok než v minulosti. Prezident klubu si uvedomuje, že za rýchlym koncom sezóny je niekoľko chybných rozhodnutí.

Lang za takú považuje aj zlúčenie funkcií Jana Šťastného, ktorý sa pred sezónou stal nielen športovým manažérom a šéftrénerom mládeže, ale aj hlavným trénerom A-mužstva. "Prvá chyba bola už na začiatku, keď sme sa rozhodli, že skumulujeme viac funkcií. V tom čase sme finančne nemali na to, aby sme si mohli dovoliť ďalšieho trénera. Sami sme nevedeli, ako sa bude pandémia vyvíjať a tak sme išli do sezóny absolútne šetrne. V závere roka 2020 sme už uvažovali o výmene trénera, ale už sa to nedalo dotiahnuť, lebo pandémia tak zúrila, že sme nevedeli pritiahnuť žiadneho trénera. Bol by som však nerád, keby to vyznelo tak, že sme boli nespokojní s Janom Šťastným. Spravil veľa dobrej práce a pomohol nám. Avšak vykonávať tri funkcie bolo nad jeho sily," povedal Lang.



Výkony košického mužstva a najmä jeho postavenie v tabuľke boli v prvej polovici sezóny nad očakávania, no tím postupne stratil miesto v prvej šestke a napokon sa do nej nedostal. Počas sezóny nastalo viacero zmien v hráčskom kádri, ako citeľná sa ukázala najmä strata stredného útočníka Martina Pospíšila, ktorý podľa dohody zamieril do zámoria. Jeho miesto mali zaujať najmä legionári Émile Poirier a Colin Jacobs. "Mali sme pripravené iné mená - avizovaného Chrisa Langkowa či maďarského útočníka Isvána Šofrona. To však nevyšlo. Odchodom Martina Pospíšila sme však napokon neboli schopní poskladať druhý útok tak, aby fungoval," priznal Lang.



V klube už myslia na budúcu sezónu. V nej uplynie 60 rokov od založenia HC Košice a zároveň aj storočnica od vzniku organizovaného hokeja v meste. "Chceme sa dôsledne pripraviť na tieto jubileá. Začneme kvalitným trénerom a postaviť to chceme na dobrých základoch z tejto sezóny. Nie všetko v nej totiž bolo zlé, naopak, máme v tíme viacerých šikovných chlapcov. Tento tím musíme vystužiť kvalitnými posilami. Hrali sme s viacerými mladíkmi, za čo sme radi, lebo sme im dali príležitosť a aj pre nich to bola dobrá škola. Ale nestačilo to. Uvedomujeme si, že zápasy v našej lige do veľkej miery rozhodujú zahraniční hráči a nad tým sa musíme zamyslieť," povedal Lang s dodatkom, že v klube naďalej počítajú s trénerom Marcelom Šimurdom. Pravdepodobne sa však vráti do pozície asistenta, keďže na post hlavného kormidelníka by mal prísť zahraničný tréner. So Šimurdovou prácou sú v klube spokojní a oceňujú aj skutočnosť, že sa opäť ujal trénerského kormidla po tom, čo bol z pozície odvolaný hlavný tréner. "Pomohol nám, ale nemal silu zvrátiť negatívny trend našich výsledkov."



Sezóna 2020/2021 bola pre všetky kluby, vrátane košického, mimoriadne náročná aj po ekonomickej stránke, keďže nemohli počítať s financiami zo vstupného aj ďalšími príjmami. HC Košice podal pomocnú ruku dlhoročný generálny partner a podľa Langa bude spolupráca pokračovať aj v ďalšom ročníku: "Pokiaľ viem, tak neuvažuje nad tým, že by sa nám otočil chrbtom. Potrebujeme pomoc hlavného sponzora, ale aj mnohých menších. Verím, že na storočnicu budeme mať dostatok partnerov na vybudovanie kvalitného kádra."



Po letnom odchode Dávida Skokana sa do pozície kapitána mužstva posunul Michal Chovan. Vtedajší športový manažér Jan Šťastný, ale aj Lang a ďalší členovia klubového vedenia, ocenili, že v HC Košice zotrval aj v neistom období. Chovan mal pred sezónou viacero ponúk zo zahraničia, ale aj z ambicióznych slovenských klubov. Napokon predĺžil zmluvu, potvrdil pozíciu lídra košickej ofenzívy a jeho 56 kanadských bodov je ešte lepší výsledok než vlani (48). "Vymenil by som to za to, keby sme ešte ďalej hrali v play off. Proti Novým Zámkom sme bojovali, ale nebolo to to, čo sme chceli. Zámky si ten postup zaslúžili asi viac. Myslím si, že sme mali dosť dobré mužstvo na to, aby sme postúpili. Žiaľ, nevyšlo to. Mrzí to a ešte dlho bude. Vieme, že sme mali na viac," priznal a k otázke svojej hokejovej budúcnosti dodal: "Bude sa to riešiť v blízkej dobe. Liga ešte pokračuje, veľa mužstiev ešte hrá. Uvidíme."