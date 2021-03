Slovenskí futbalisti nastúpia proti silným Rusom. Tarkovič hovorí o možnosti na rehabilitáciu

Šanca odčiniť zlyhania

Silnejúci tlak na Tarkoviča

Duda je pripravený hrať

Slováci sú radšej outsidermi

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu v utorok 30. marca v Trnave čaká v rýchlom slede už tretí duel v európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.Po minulotýždňových dvoch remízach - na Cypre 0:0 a doma s Maltou 2:2 - nastúpia zverenci trénera Štefana Tarkoviča proti silnému výberu Ruska, ktorý svoje úvodné dve vystúpenia v boji o MS 2022 zvládol a na svojom konte má šesť bodov."O kvalite výberu Ruska hovoria ich dva zápasy, sú v laufe. Prezentujú sa agresívnym útočným futbalom. Skladba hráčov je dobrá, sú zohratí. Narazíme na veľmi kvalitného súpera," povedal kouč Tarkovič na oficiálnej tlačovej konferencii pred súbojom s Rusmi.Výkony jeho tímu v spomenutých dvoch remízových súbojoch mali veľmi ďaleko od ideálu. Hlavný kormidelník vníma utorkový zápas proti rozbehnutému súperovi ako ideálnu šancu aspoň čiastočne odčiniť predchádzajúce zlyhania."Sme profíci. Pre mňa aj hráčov je to šanca na rehabilitáciu. Je to príležitosť dať fanúšikom správny odkaz. Občas sa stáva, že sa nedarí, ale stále máme výhodu v tom, že máme pred sebou duel, v ktorom môžeme priaznivcov poslať odkaz, že sme charakterné mužstvo a reprezentovať Slovensko chceme tak, ako sa má. Máme na to príležitosť. Je veľmi podstatné, aby hráči boli od začiatku koncentrovaní a na ihrisku realizovali to, čo by mali byť z hľadiska stratégie úspešné. Musíme do toho dať tú správnu agresivitu a pristúpiť k tomu tak, ako je potrebné," pokračoval tréner Tarkovič.V porovnaní so sobotňajším súbojom proti Malte bude mať k dispozícii aj Petra Pekaríka Ondreja Dudu , otázny je zdravotný stav Dávida Hancka a neistota sprevádza aj prípadný štart brankára Martina Dúbravku ."V zostave mám jeden otáznik, ale uzavriem si to po tréningu. Až po ňom sa rozhodnem," prezradil Tarkovič.Slováci hrali s Rusmi v minulosti napríklad na ME 2016, vtedy ich zdolali 2:1 a na ich úkor postúpili zo základnej skupiny do osemfinále vyraďovacej časti."Očakávam, že to bude úplne iný duel ako na ME," dodal kormidelník tímu SR, ktorý bol na Eure 2016 asistentom vtedajšieho hlavného kouča Jána Kozáka staršieho.Na otázku, ako vníma silnejúci tlak na svoju osobu po dvoch výsledkových aj herných zlyhaniach, Tarkovič odpovedal: "Uvedomujem si tlak na seba aj pozíciu, v ktorej sa reprezentácia nachádza. Ja za to nesiem hlavnú zodpovednosť. Tlak je však aj dobrá vec, aby to človeka nelákalo k zľahčovaniu vecí."Stredopoliar Ondrej Duda je po dni mimo tímu SR späť a pripravený hrať. Zo súperovho výberu pozná najlepšie trénera - Stanislav Čerčesov ho v sezóne 2015/2016 viedol v poľskej Legii Varšava."Trénera poznám veľmi dobre. Bolo to už dávnejšie, ale každý vie, ako to dopadlo, keď tam pôsobil. Mám na neho len pozitívne spomienky," prezradil 26-ročný rodák zo Sniny.Legia pod Čerčesovom a s Dudom získala majstrovský titul a predstavila sa v skupinovej časti Európskej ligy.Duda duel Slovákov proti Malte sledoval v hotelovej izbe vo Viedni. "Chlapcom som chcel pomôcť. Radšej by som bol priamo na mieste, pred televízorom som bol nervóznejší," priznal.Bol pri remíze na Cypre, pri domácom zaváhaní však pri tíme absentoval. Ako vníma nelichotivú situáciu Slovákov?"Sme v tom všetci spolu. Proti Rusom v prvom rade musíme to, čo si povieme, ukázať aj na ihrisku," povedal Duda. Doplnil tiež, úloha outsidera slovenskému mužstvu sedí viac.