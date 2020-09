V Košiciach spúšťajú verejné rúškomaty, obsahovať budú aj dezinfekčné gély

Pre dospelých aj deti

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja spúšťa nové verejné rúškomaty.Obyvatelia ich nájdu v sieti potravín FRESH Plus, a to na Strojárenskej 1 a OC Važec v Košiciach, na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, na ulici Nad Laborcom v Michalovciach, na Železničnej ulici v Plešivci a na Športovej ulici v Gelnici. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.„Aj my v kraji pociťujeme nástup druhej vlny pandémie. Po skúsenostiach zo začiatku roka, kedy boli rúška v celom svete nedostatkovým tovarom, chceme byť na túto situáciu pripravení. Zdá sa, že bez rúška to tak skoro nepôjde, preto chceme pomôcť obyvateľom v Košickom kraji zabezpečiť si základné ochranné pomôcky,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.V krajských rúškomatoch si obyvatelia môžu zakúpiť bavlnené rúška pre dospelých aj pre deti. Každé rúško je hygienicky balené a je ho možné opakovane používať.Okrem toho sú dostupné dezinfekčné gély na ruky a 20 kusové balenie jednorazových chirurgických rúšok. Rúška budú Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja predávať v nákupných cenách s minimálnou maržou, pričom zisk bude použitý na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou rúškomatov. Cena rúšok sa pohybuje od 2,80 eur po 3,50 eur za kus v závislosti od typu.Hmotné rezervy KSK vznikli v apríli tohto roka zmenou existujúcej župnej obchodnej spoločnosti ORID. Župa zriadila Hmotné rezervy KSK s hlavným cieľom ochrániť verejné zdravie.Prostredníctvom organizácie môže výhodnejšie hromadne nakupovať a následne predávať ochranné pomôcky zdravotným zariadeniam, lekárom, zdravotníkom aj širokej verejnosti. Stopercentným vlastníkom spoločnosti je KSK.