Ustanovujúci snem strany Hlas-SD bude možno ešte v septembri, vyjadril sa Tomáš

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ustanovujúci snem vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) bude ešte v septembri alebo v októbri. V nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal člen strany a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Závisí to podľa jeho slov od situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Tomáš potvrdil, že kandidátom na predsedu strany bude na sneme jej doterajší líder a bývalý predseda vlády Peter Pellegrini Tomáš v diskusnej relácii zopakoval, že Hlas-SD sa bude po zaregistrovaní na ministerstve vnútra uchádzať o vznik poslaneckého klubu. „Máme otvorené diskusie s ďalšími poslancami parlamentu z našej bývalej strany Smer-SD o ich ,prestupe´do strany Hlas-SD," dodal.