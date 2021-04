V Košiciach už opäť funguje karanténna stanica pre túlavé psy

Psíkov je možné adoptovať

Špeciálne vyškolení policajti

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Košiciach po vyše roku, keď sa skončila zmluva s predchádzajúcim poskytovateľom, začala vďaka Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) opäť fungovať karanténna stanica pre túlavé psy. Vznikla v areáli medzi U. S. Steel Košice a Haniskou, kde bude ÚVP aj naďalej prevádzkovať svoj útulok na pozemku patriacom mestu Košice. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian Výstavba karanténnej stanice sa začala na jar minulého roka. ÚVP na ňu získala finančné zdroje v šesťcifernej sume od anonymného darcu. K sprevádzkovaniu karantény došlo uplynulý mesiac po získaní všetkých potrebných úradných dokumentov. O psíkov sa postarajú štyria zazmluvnení veterinárni lekári spolu s tromi zamestnancami a ďalšími dobrovoľníkmi z ÚVP. V stanici je spolu osemnásť kotercov, jedna klietková miestnosť a vonkajší výbeh.Dnes je tam už umiestnených 21 štvornohých obyvateľov, ktorí čakajú na svojich nových majiteľov. Ak si psíkov do dvoch týždňov od nájdenia nik neadoptuje, pôjdu do útulku. Odtiaľ sa takisto môžu dostať k dobrým ľuďom, ktorí sa o nich postarajú.„Pred dvoma rokmi to bol len sen, aby sme mohli mať takú karanténnu stanicu. Ďakujem mestu za poskytnutie pozemku, sponzorovi, ktorý nám to zafinancoval a všetkým, ktorí nám k tomu dopomohli. Konečne máme kvalitné podmienky pre psíkov a zamestnancov. V súčasnosti rokujeme ešte o niektorých detailoch zmluvy a veríme, že budeme spolu s mestom dobre spolupracovať,“ uviedla šéfka ÚVP Romana Šerfelová.Pri zabezpečovaní služieb súvisiacich s odchytom túlavých zvierat bude pomáhať aj mestská polícia (MsP). Už onedlho by ich k tomu aj oficiálne mala oprávňovať licencia, na ktorú v súčasnosti čakajú.„Máme sedem príslušníkov MsP, ktorí absolvovali školenia na odchyt a prepravu takýchto zvierat. Sú primerane technicky vystrojení, majú k dispozícii aj čítačky čipov, odchytové tyče, vozíky na prepravu a ďalšie technické vybavenie. Takisto je vypracovaná aj smernica, ktorá určuje presný postup pri odchyte túlavých psov. Zároveň na webstránke mesta budeme odteraz opäť zverejňovať a aktualizovať informácie o týchto zvieratách, a verím, že čo najviac z nich si aj vďaka tomu nájde svojho nového pána,“ dodal náčelník Mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák.