V Košiciach zahorela Slovenská kultúrna pochodeň, účastníci protestu si pripomenuli aj obete policajnej brutality (foto)

Spojenie kultúrnych organizácií

Obete policajnej brutality





Štafetový protest Slovenská kultúrna pochodeň odštartoval 17. novembra. Spustila ho Platforma Otvorená kultúra! spolu so sieťou Anténa a miestnymi kultúrnymi centrami. Protest sa skončí 12. decembra v Bratislave, štafeta by tam mala vyvrcholiť protestným pochodom. Autormi pochodne sú Boris Belan a Braňo Matis. V každom z navštívených slovenských miest sa pochodeň zdrží jeden deň.





19.11.2024 (SITA.sk) - V Košiciach v pondelok 18. novembra zahorela Slovenská kultúrna pochodeň. Išlo o druhé mesto, ktoré v rámci svojej púte navštívila. Predtým bola v Humennom, štafetový protest pokračuje v utorok v Prešove.Ako pre agentúru SITA uviedla členka platformy Otvorená kultúra! a spoluzakladateľka Antény (sieť kultúrnych centier a organizácií v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry - pozn. SITA) Zuzana Psotková, pochodeň svoju cestu zavŕši v hlavnom meste Bratislave."Cieľom je spojiť kultúrne organizácie, tvorcov a tvorkyne, ktorí majú možno pocit, že sa ocitajú v nejakej dobe temna. Je to symbolické prepojenie nás všetkých, ktorým na kultúre záleží," ozrejmila Psotková.Vysvetlila tiež, že v metropole východu mali ambíciu prejsť okolo miest, ktoré boli zapojené do Kultúrneho štrajku . Zastavili sa napríklad v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik, taktiež prešli okolo ateliérov OZ Stroj, no navštívili aj Kino Úsmev, Divadlo na peróne či Východoslovenskú galériu a Divadlo Thália.Účastníci štafetového protestu si pripomenuli aj obete policajnej brutality . Pri policajnej stanici na Pribinovej ulici zapálili sviečky. Reflektovali tak na udalosti z posledných mesiacov. V lete boli medializované informácie o tom, že v Košiciach mali policajti zbiť a sexuálne napadnúť zadržaného muža. Začiatkom novembra sa objavil prípad muža bez domova, ktorého po zadržaní pre krádež v obchode, privolaný policajt zbiť tak, že muž zraneniam podľahol v nemocnici."Prišlo nám, Košičanom a Košičankám, správne vyjadriť sa k tomu, čo sa stalo v našom meste, bohužiaľ opakovane," vysvetlila Psotková. "Je to pre nás naozaj nepochopiteľné, že po 35 rokoch sa opäť ocitáme v situácii, keď orgány, ktoré nám majú pomáhať a chrániť nás, sa stávajú zdrojom napätia, neistoty a nedôvery," dodala.