Slovensko dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť, Tomášove projekty pomohli vytvoriť tisícky nových pracovných miest (video)

19.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko dosiahlo v októbri historicky najnižšiu nezamestnanosť od roku 1993, a to na úrovni 5,5 %. Na tlačovej konferencii to potvrdil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zároveň oznámil, že v októbri bolo historicky najmenej nezamestnaných ľudí, a to viac ako 163 tisíc. Minister práce pripustil, že najnižšie hodnoty nezamestnanosti máme aj podľa nových kritérií posudzovania nezamestnanosti platných od roku 2021.Podiel uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstvo v produktívnom veku bol v októbri 4,51 % a počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstvo v produktívnom veku dosiahol minulý mesiac 3,77 %."Vo všetkých okresoch na Slovensku nepresiahla nezamestnanosť 10 %, dokonca ani v okrese Rimavská Sobota, ktorý sa tak dlhodobo boril s vysokou nezamestnanosťou," informoval Erik Tomáš. Rezort práce od 1. mája 2024 spustil programy na podporu zamestnanosti, finančné stimuly zručnosti pre trh práce, ako aj projekty financované zo štátne rozpočtu alebo z eurofondov."Cez tieto programy sme od mája až doteraz vytvorili takmer 7 791 nových pracovných miest. Najviac sa darilo projektom, ako napríklad Právo na prvé zamestnanie, cez tento projekt sme vytvorili nových 1 907 pracovných miest, ďalej projekty Motivuj sa k zamestnaniu alebo podpora nových živnostníkov," pokračoval minister práce.Zo zisťovaní rezortu vyplýva, že 59 % z nových pracovných miest obsadili mladí ľudia do 29 rokov a 1 500 z pracovných nových miest obsadili poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Minister poukázal aj na to, že cez programy pripravili takmer 40-tisíc ľudí, ktorí mnohí už aj pracujú.Erik Tomáš na tlačovej konferencii oznámil, že tento týždeň pôjde do pripomienkové konania zákon presadzujúci prácu namiesto dávok. Cieľom legislatívy je, že ak osobe, ktorá môže pracovať, ale odmietne ponuku prácu od úradu práce, môže sa jej poberajúca dávka skrátiť alebo zrušiť. Posudkoví lekári budú mať tiež právo zrušiť fiktívne PN-ky.Na Slovensku je v súčasnosti približne 126-tisíc všetkých poberateľov v hmotnej núdzi vrátane spolu-posudzovaných osôb. Takmer 50-tisíc z nich vie podľa ministra práce byť umiestnených na pracovný trh Takíto pracovníci budú robiť menšie práce v samosprávach, alebo aj v iných obciach a mestách, štát im preplatí cestu. Na motiváciu budú fungovať aktivačné príspevky, ktoré sa budú odvíjať od záujmu pracovníka vykonávať svoju robotu, ako sa aj vzdelávať.