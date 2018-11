V košickej časti Džungľa budú mať starostku, kandidujú totiž dve ženy

Komunálne voľby 2018. Foto: TASR – Martin Palkovič Komunálne voľby 2018. Foto: TASR – Martin Palkovič

Košice 10. novembra (TASR) – Na čele Džungle, ako jednej z najmenších košických mestských častí (MsČ), bude po sobotňajších komunálnych voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou žena. O funkciu starostu sa totiž uchádzajú dve kandidátky. Ako pre TASR uviedla predsedníčka miestnej volebnej komisie Veronika Čavisová, voliť chodia muži aj ženy. Jedna z voličiek, ktorá nechcela byť menovaná, konštatovala, že nie je dôležité pohlavie toho, kto sa o funkciu uchádza, ale samotný kandidát.V MsČ Džungľa je 544 voličov. "Na post starostu kandidujú dve dámy a na posty poslancov kandidujú 14 obyvatelia mestskej časti. Voliči si môžu vybrať piatich poslancov,“ spresnila Čavisová. Medzi kandidátmi na funkciu poslanca sú tri ženy.Podľa jej slov prišiel odovzdať svoj hlas aj prvovolič. „Mal veľmi trefnú poznámku, a to že je škoda toľkého papiera. Rastie nám úžasná mladá generácia, ktorá by uvítala elektronickú formu volieb,“ povedala.Ako uviedla, na spôsob voľby sa nepýtajú len prvovoliči. „Na hlasovacích hárkoch je uvedené aj to, koľko poslancov môžu voliť. Čo sa týka starostu, každému je jasné, že jedného. Voličov usmerňujeme,“ dodala. Doteraz miestna volebná komisia nezaznamenala žiadne komplikácie.