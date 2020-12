V Košickom kraji došlo k dvom zrážkam kamiónov s autami, jedno vozidlo skončilo na streche (foto)

Vodič kamióna nestihol zabrzdiť

Auto skončilo na streche

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti v Košickom kraji v piatok 18. decembra zaznamenali dve zrážky kamiónov s osobnými vozidlami. Informovala o tom Polícia SR - Košický kraj vo svojom profile na sociálnej sieti. Účastníci nehôd vyviazli bez ťažkých zranení.V smere z Turne nad Bodvou na Košice viedol v piatok 18. decembra dopoludnia 47-ročný vodič z okresu Košice-okolie nákladné motorové vozidlo značky Man za autom VW Passat, ktoré riadil 33-ročný muž z okresu Košice-okolie.„V obci Drienovec vodič osobného motorové vozidla dával prednosť zo zastávky vychádzajúcemu autobusu, pričom s vozidlom zastavil. Vodič kamióna už zabrzdiť ‚ťažký kolos‘ nedokázal a následne došlo k zrážke,“ priblížila polícia.Štvorčlenná posádka osobného motorového vozidla utrpela ľahké zranenia, no bola odvezená sanitkami Rýchlej zdravotníckej pomoci na ošetrenie do nemocnice.Dopravná nehoda medzi kamiónom a osobným motorovým vozidlom značky Dacia sa stala aj krátko popoludní. Pri nej 55-ročný vodič kamióna z okresu Veľký Krtíš smerujúci od Hanisky na Šacu nedal prednosť v jazde 47-ročnému vodičovi z okresu Rožňava, ktorý išiel do Košíc.Po zrážke zišlo osobné auto mimo vozovku, kde sa prevrátilo na strechu. Zranenie vodiča osobného motorového vozidla si vyžiadalo jednorazové ošetrenie. Polícia vylúčila požitie alkoholických nápojov u vodičov.