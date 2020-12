Za kybernetickými útokmi na úrady a firmy stojí Rusko, uviedol to americký minister zahraničných vecí Pompeo

Odmietajú zodpovednosť

Aj iné ciele

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Za sériou kybernetických útokov na federálne úrady a súkromné firmy nesie zodpovednosť Rusko. Vyhlásil to v sobotu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo Páchatelia vynaložili veľké úsilie, aby prenikli do informačných systémov vlády, povedal minister. Ako dodal, je „dosť jasné“, že za útokmi stojí Rusko.Americká vláda minulý týždeň potvrdila, že viaceré centrálne úrady boli možno aj niekoľko mesiacov vystavené rozsiahlym kybernetickým útokom. Ich cieľom boli okrem iných ministerstvá financií, obchodu a energetiky, ale aj softvérový gigant Microsoft. Rusko akúkoľvek zodpovednosť odmieta.Federálna Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúr (CISA) už skôr informovala, že útočníci zneužili softvér firmy SolarWinds.Do aktualizácie programu sa im podarilo dostať malvér, ktorý umožnil útočníkom vzdialený prístup k sieťam obetí. V novom varovaní v piatok upozornila, že mohli použiť aj iné metódy.Spoločnosť Microsoft, ktorá pomáhala pri reakcii na kyberútok, vo štvrtok v noci informoval, že identifikoval viac ako 40 vládnych agentúr, think-tankov, mimovládnych organizácií a IT firiem, ktoré infiltrovali hackeri.Štyri z piatich obetí boli v Spojených štátoch, pričom takmer polovicu tvorili technologické spoločnosti, ale hackeri mali ciele aj v Kanade, Mexiku, Belgicku, Španielsku, Veľkej Británii, Izraeli a Spojených arabských emirátoch.