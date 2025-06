V Košickom kraji možno nájsť mnoho zaujímavých miest temného turizmu, vraví spisovateľ Galierik

Temný turizmus

Najstarší proces

14.6.2025 (SITA.sk) - V Košickom kraji možno nájsť mnoho zaujímavých miest temného turizmu, skonštatoval v rozhovore pre agentúru SITA spisovateľ a autor knihy Tomáš Galierik . Spomenul napríklad posledné pozostatky zaniknutej obce Miloj pri Spišskom Hrušove. Ide o zvyšok pôvodného kostola, ktorý stojí uprostred inak prázdneho poľa.„Minulosť miestnych, aj takmer celá obec, sú stratené,“ vraví. Dodal, že lokalitou temného turizmu môžu byť i miesta, ktoré získali historický názov poukazujúci na popravy, alebo sa priamo nazývajú „Šibenicou“ alebo Šibeničným vrchom“. Galierik dodal, že takéto názvy možno nájsť napríklad aj v Pribeníku a Kazimíre v okrese Trebišov, či v blízkosti Dobšinej.„Keď už sme pri Dobšinej, výstavba nádrže Palcmanská Maša zatopila časť Dobšinskej Maše. Aj výstavba vodnej nádrže Ružín si vyžiadala čiastočné zatopenie niekoľkých obcí a výkop hrobov na zatápaných cintorínoch,“ podotkol. Pri téme vodných nádrží tiež spomenul, že ešte pred vybudovaním vodnej nádrže Zemplínska Šírava bolo tamojšie voľné priestranstvo používané ako letisko pre nemeckú Luftwaffe počas II. svetovej vojny.„Prísne spoločenské tabu je dodnes vo viacerých obciach na východnom Slovensku miera využívania protiupírskych opatrení na pochovávaných mŕtvych. Vedomie o tom, koho v ktorej obci považovali za upíra, škodil a bolo nutné urobiť určité opatrenia, je už čisto lokálnym tajomstvom, no mimoriadne zaujímavým z pohľadu etnológie a ľudovej kultúry,“ dodáva spisovateľ.Miesta temného turizmu ale možno nájsť aj v samotnej metropole východu, Košiciach. „Hneď priamo v historickom centre Košíc je pre mňa fascinujúci poznatok, ktorý sa týka súsošia známeho ako Immaculata. Stojí na Hlavnej ulici, na mieste, kde je neprehliadnuteľné,“ vraví Galierik.Ako vysvetlil, historicky má ísť údajne o pôvodné popravisko, na ktorom sa stínali hlavy, priblížil, že jeho spodnú stranu tvoria schody, ktoré v súčasnosti už nikam nevedú.„V Košiciach má svoju dôležitosť Miklušova väznica a od roku 2009 je sprístupnená aj expozícia Katov byt. Nadšencov detailov a histórie nadchne prehliadka, ale, napríklad, aj spôsobom prepojenia kuchyne a žalára,“ dodal Galierik.Uviedol tiež, že v histórii Košíc možno nájsť aj viacero procesov. Medzi najstaršie patrí proces s dvomi ženami obvinenými z bosoráctva z roku 1517.„Mesto malo kontinuálne vlastných katov až do roku 1837, kedy skončil posledný kat Juraj Petrovič,“ vysvetľuje spisovateľ. Doplnil, že miestami temného turizmu sú i väznice a miesta popráv. V metropole východu bol v 15. storočí Šibeničný vrch, neskôr malo drevenú šibenicu na hornom predmestí za mestskou bránou.„Aj temná história je príležitosť pre regionálny turizmus a kultúrne podujatia. Svoje by o tom mohlo hovoriť košické pouličné divadlo,“ uzavrel.