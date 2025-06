Festival Divadelná Nitra privítal viac ako 3-tisíc divákov, ponúkol premiéry aj reflexiu aktuálnych tém

Sprievodný program ponúkol diskusie, koncerty aj divadlo pre deti

Festival sa po rokoch nadýchol vďaka novým priestorom

14.6.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra v meste pod Zoborom prilákal od 6. do 11. júna vyše tritisíc divákov a návštevníkov, vrátane hostí z rôznych kútov Európy, na 17 predstavení hlavného programu zo siedmich krajín. Popri prezentácii tvorby z repertoáru domácich súborov ponúkol tri slovenské scénické projekty vo svetovej premiére, ako aj prezentácie tvorby ruských a bieloruských umelcov.Súčasťou 34. ročníka festivalu bolo aj takmer 40 podujatí sprievodného, vzdelávacieho a pracovného programu, akými boli diskusie, workshopy, koncerty, výstavy či divadlo pre deti. Informovala o tom Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor festivalu.Hlavné motto festivalu Práve/o tu a práve/o teraz! odkazovalo na tradičné poslanie tohto podujatia ako miesta na reflexiu a nastoľovanie aktuálnych spoločensko-politických tém a zároveň bolo apelom na zachovanie a podporu slobody umeleckej tvorby na Slovensku alebo v krajinách s autoritárskymi režimami, akými sú Rusko a Bielorusko.„Som nesmierne rada, že sa festival po niekoľkých rokoch skutočne zhlboka nadýchol, a to predovšetkým vďaka návratu do Divadla Andreja Bagara ako svojho hlavného priestoru, vďaka zapojeniu novej scény mestského Kreatívneho centra – bývalého kina Palace a aj vďaka stabilnej podpore partnerov. Podarilo sa nám priniesť nebývalo vysoký počet inscenácií v hlavnom programe aj atraktívnych sprievodných podujatí,“ povedala riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová Novinkou sprievodného programu tohto ročníka festivalu bolo Staromestské korzo, ktoré oživilo pešiu zónu v retro štýle.