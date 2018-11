V košickom mestskom zastupiteľstve bude 25 nových tvárí

Štátne divadlo Košice. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. novembra (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa oproti súčasnému volebnému obdobiu po výsledkoch sobotňajších (10.11.) komunálnych volieb výrazne obmení. Zo 41 aktuálnych mestských poslancov bude 25 nových tvárí. Poslanecký zbor bude tvoriť aj päť žien. Kým si Košičania v predchádzajúcom období zvolili 14 zástupcov strany Smer-SD, teraz budú tvoriť len 9,76 percenta zastupiteľstva. Najviac je nezávislých poslancov. Vyplýva to zo zverejnenej zápisnice mestskej volebnej komisie.Opätovne sa o funkciu uchádzalo 36 súčasných poslancov, kandidatúru jedného z nich odvolala politická strana. Do poslaneckých lavíc sa aj v novom volebnom období posadí 15 z nich. Mestský poslanec Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) obsadí primátorské kreslo.Najväčšie zastúpenie v mestskom parlamente budú mať, rovnako ako teraz, nezávislí poslanci (18). Spolu 12 poslancov úspešne kandidovalo za koalíciu politických strán SaS, KDH, SMK-MKP,NOVA a OKS. V mestskom parlamente budú Košičanov zastupovať štyria poslanci za stranu Smer-SD, čo je oproti predchádzajúcim komunálnym voľbám menej o 24,39 percenta. Úspešní boli aj štyria kandidáti za koalíciu strán OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, Zmena zdola, Demokratická únia a Demokratická strana. Po jednom zástupcovi budú mať aj politické strany Spolu-občianska demokracia, Šport do Košíc a na Východ a Strana rómskej koalície – SRK.Spolu 66.139 voličov si za poslancov košického MsZ zvolilo Ivetu Adamčíkovú, Erika Blanára, Henricha Burdigu, Michala Djordjeviča, Jaroslava Hlinku, Mariána Horenského, Miloša Ihnáta, Luciu Iľaščíkovú, Jozefa Karabina, Viliama Knapa, Lenku Kovačevičovú, Milana Lesňáka, Ladislava Rovinského, Martina Semana, Róberta Schwarcza, Zuzanu Slivenskú, Ladislava Strojného a Miroslava Špaka (všetci nezávislí), Martina Balčíka, Bernarda Berbericha, Jozefa Filipka, Marcela Gibódu, Lucia Gurbáľovú, Petra Hubu, Dominika Karaffu, Ladislava Lörinca, Daniela Rusnáka, Vladimíra Saxu, Františka Ténaia, Marcela Vrchotu (všetci SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA,OKS), za koalíciu OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, Zmena zdola, Demokratická únia a Demokratická strana boli zvolení Ľubomír Grega, Peter Liba, Zdenko Lipták ,Vladislav Stanko a za Smer-SD Jozef Andrejčák, Jaroslav Dvorský, Ján Jakubov a Marek Kandráč. Mandát poslanca do MsZ na nasledujúce štyri roky získali aj Igor Petrovčík (Spolu-občianska demokracia), Ján Sekáč (Šport do Košíc a na Východ) a Marcel Šaňa (Strana rómskej koalície – SRK).Zvolení poslanci sa funkcie ujmú na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, ktoré sa podľa zákona musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb.