V Kosove sa konajú predčasné voľby, EÚ do krajiny vyslala misiu na monitorovanie situácie

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - V Kosove sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby. Voliči si vyberajú 120 zástupcov do parlamentu, pričom o ich priazeň sa uchádza viac ako tisíc kandidátov z 28 politických zoskupení.Svoje hlasy môže odovzdať zhruba 1,8 milióna oprávnených voličov. Tí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, môžu odvoliť s pomocou mobilných volebných tímov. Približne 100-tisíc Kosovčanov v zahraničí mohlo voliť prostredníctvom pošty.Voľby sa konajú po tom, ako kosovský ústavný súd zneplatnil hlas odsúdeného poslanca, ktorý pomohol potvrdiť kabinet úradujúceho premiéra Avdullaha Hotiho. Vládu vymenovali v júni po tom, čo kabinetu jeho predchodcu Albina Kurtiho na jar vyjadril parlament nedôveru.Jednou z najväčších výzev pre politické strany zostáva zníženie nezamestnanosti a boj s organizovaným zločinom a korupciou. Rokovania o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktoré stále neuznáva nezávislosť Kosova, sa podľa agentúry AP na agendách strán neobjavili na vysokých priečkach. Európska únia poslala do Kosova misiu na monitorovanie volieb.