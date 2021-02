Dávku v nezamestnanosti minulý rok poberalo priemerne 53-tisíc ľudí, Sociálna poisťovňa hovorí o náraste

Najviac poberateľov dávok bolo v septembri 2020

Dávku vyplácajú nezamestnanému najviac pol roka

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dávku v nezamestnanosti na Slovensku počas minulého roka dostávalo priemerne mesačne 53,1 tisíca ľudí. Oproti roku 2019 ide o nárast o 16,6 tisíca ľudí, teda takmer o 46 percent. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne Tento nárast súvisí nielen s vyšším počtom nezamestnaných, ale aj s vyplácaním tzv. pandemickej dávky v nezamestnanosti po uplynutí šesťmesačného podporného obdobia za apríl až august minulého roka.Vrchol počtu poberateľov dávky v nezamestnanosti zaznamenala Sociálna poisťovňa v septembri minulého roka. Túto dávku vtedy dostalo 76-tisíc ľudí. Išlo pritom o posledný mesiac, v ktorom poisťovňa vyplácala pandemickú nezamestnaneckú dávku.Naopak, najmenej ľudí túto dávku dostalo v apríli vlaňajška, keď počet jej poberateľov dosiahol 38-tisíc. V období od mája do októbra minulého roka dostávalo dávku každý mesiac viac ako 50-tisíc nezamestnaných.Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Od začiatku roka 2018 sa podmienky nároku na túto dávku zmiernili.Kým do konca roka 2017 bol pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku roka 2018 sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti už vzťahuje na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.