V Kozom Vrbovku si môže 124 voličov vybrať starostu z dvoch kandidátov

Kozí Vrbovok 10. novembra (TASR) - V obci Kozí Vrbovok v okrese Krupina si v dnešných komunálnych voľbách môže starostu a poslancov vyberať 124 zapísaných voličov. Na post starostu sú pri tom dvaja kandidáti, na päť poslaneckých miest je kandidátov 11.Od siedmej hodiny rannej do poludnia tam odvolila približne pätina voličov.povedala TASR jedna z členov okrskovej komisie Anna Rausová.Sama by od nového vedenia obce chcela, aby zabezpečilo obnovu a rozšírenie kultúrneho domu, ktorý obyvatelia často využívajú na rôzne oslavy či udalosti. Všetko je to ale podľa nej závislé od peňazí, ktoré sa samospráve podarí získať od štátu či z eurofondov.Prevažná časť obyvateľov pracuje v okresnom meste. Medzi zaujímavosti dediny patrí neďaleká priehrada, ktorá kedysi slúžila poľnohospodárskemu družstvu na zavlažovanie. Dnes je z nej rybník.Prvá písomná zmienka o obci Kozí Vrbovok pochádza z roku 1262, kedy uhorský panovník Belo IV. daroval obec rodine Kaza, od ktorej sa dostala do majetku Bzovíka. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Dnes má obec 156 obyvateľov.