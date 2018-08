V Krajskom múzeu v Prešove odhalia tajomstvá cisárovnej Sisi

Na archívnej snímke retušovaný portrét cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sisi. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. augusta (TASR) - Divadlo teatrálnej skratky predstaví v Krajskom múzeu v Prešove dramatizovaný pohľad do regionálnych dejín. Podľa organizátorov sa však nebude bojovať, ale zabávať. Ako to v minulosti vyzeralo a aké tajomstvá ukrývala cisárovná Sisi, sa návštevníci múzea dozvedia v nedeľu 12. augusta v Rákociho paláci, v ktorom sídli krajské múzeum.V rámci tretieho ročníka Leta s Rákocim ponúka múzeum predstavenie a dramatizované čítanie s touto tematikou. Všetko sa uskutoční pod taktovkou režiséra, scenáristu, herca, spisovateľa a vysokoškolského pedagóga Petra Karpinského.Hlavným bodom programu bude hra o Irme Sztárayovej, ktorá sa narodila v Starom a zomrela v Sobranciach. Od roku 1894 bola dvornou dámou a najbližšou spoločníčkou cisárovnej Alžbety, známej ako Sisi.priblížila riaditeľka Krajského múzea v Prešove a autorka projektu Mária Kotorová.Ďalší program vyplní poézia, spev a tanec. Dramatizovaným čítaním sa diváci pomyselne prenesú do Markušoviec, kde sídlil grófsky rod Mariássy.prezradila Kotorová.Po divadelnom predstavení si môžu návštevníci múzea prezrieť historickú expozíciu, v rámci ktorej je vystavená aj čipkovaná šatôčka, ktorá sa pripisuje cisárovnej Alžbete, ale aj ďalšie cenné exponáty z minulosti Prešova a jeho okolia. Vo výstavných priestoroch je predstavená aj kolekcia petrolejových lámp z poľského Krosna, ktoré spravuje najcennejšiu zbierku lámp na svete.Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. januára 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100.000 predmetov.