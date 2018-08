V Palerme zaistili loď s 20 tonami hašiša na palube

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 9. augusta (TASR) - Loď, prevážajúca 20 ton hašiša a 400.000 litrov motorovej nafty, bola skonfiškovaná vo štvrtok v sicílskom meste Palermo. Jedenásťčlenná posádka z Čiernej Hory putovala do väzby, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na taliansku políciu.Droga, zabalená do 650 jutových vreciek, ktorá by mala na čiernom trhu hodnotu približne 200 miliónov eur, bola určená pre Európu. Prevážala ju loď Remus plaviaca sa pod vlajkou Panamy. Loď vyrazila zo španielskeho ostrova Gran Canaria a cez egyptskú Alexandriu mala namierené do Tuzly v Turecku.