V kremnickej Uličke slávnych nosov pribudol reliéf Voskovca a Wericha

Snímka z odhalenia umeleckého reliéfu slávnej dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich v Uličke slávnych nosov na európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2018, v Kremnici dňa 24. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kremnica 25. augusta (TASR) – Organizátori Medzinárodného festivalu Kremnické gagy 2018 venovali tento ročník stému výročiu vzniku Československa a pripravili pestrý program dvoch silných umeleckých generácií oboch krajín. Na nádvorí Uličky slávnych nosov pribudol v piatok podvečer (24.8.) reliéf slávnej hereckej dvojice pražského Osvobozeného divadla Jiří Voskovec a Jan Werich.Obaja umelci - ročník narodenia 1905, Jiří Voskovec, 19. júna, Sázava, Jan Werich, 6. februára, Smíchov, nastúpili v roku 1926 do avantgardného Osvobozeného divadla. Ich prvá spoločne napísaná hra Vest pocket revue mala premiéru v dvorane malostranskej Umeleckej besedy 19. apríla 1927. Na veľké prekvapenie mala mimoriadny úspech a dosiahla 208 repríz. To rozhodlo o tom, že obaja zanechali štúdium a naplno sa venovali divadlu. Humorom, ktorý spoločne vytvárali na javisku, poukazovali na spoločenské, politické či umelecké poklesky. Za jedenásť sezón Osvobozeného divadla odohrali celkom 3179 predstavení. Popritom ešte nakrúcali filmy, veľký úspech mali Hej rup (1934) či Svět patří nám (1937).Obdobie druhej svetovej vojny strávili v emigrácii v USA, a hoci sa vrátili domov, už nedokázali nadviazať na predvojnovú tvorbu. Napokon sa ich cesta definitívne rozišla, Jiří Voskovec sa vrátil do Ameriky a Jan Werich ostal v Prahe.Ulička slávnych nosov vznikla 28. augusta 2004 v rámci 24. ročníka festivalu, s touto myšlienkou prišiel jeho spoluzakladateľ festivalu Roman Vykysalý, na vytvorení dnešnej podoby sa podieľal aj humorista Stanislav Radič (zomrel 8. apríla 2005). Ideou je uctenie si úspešných slovenských humoristov. Nachádza sa v centre Kremnice na Kollárovej ulici, nad hlavným Štefánikovým námestím. Tvorí ju nádvorie za domom Jána Levoslava Bellu, v ktorom je aj stála expozícia Múzea gýča. Organizátori festivalu odhaľujú na každom ročníku festivalu Kremnické gagy plastiku tváre jednej významnej osobnosti – slovenskému alebo československému umelcovi, ktorý vo svojom živote rozdával radosť, veselosť a dobrý humor.Prvým v uličke bol v roku 2004 nos Júliusa Satinského, po ňom v ďalších rokoch pribudli herec a hudobník Jaroslav Filip, humorista Stanislav Radič, ilustrátor Viktor Kubal, zakladateľ skupiny Lojzo Marián Kochanský, dvojica členov Radošinského naivného divadla Katarína Kolníková a Ján Melkovič, herec František Dibarbora, bábkoherec Anton Anderle, satirik Ľudo Tatran, herec Jozef Kroner, humorista a spisovateľ Ján Kalin, herec Marián Zednikovič, televízny a filmový režisér Ján Roháč, divadelný režisér a dramatik Peter Scherhaufer, zakladateľ moderného slovenského kresleného humoru a komiksu Jozef Babušek, ilustrátor a výtvarník Svetozár Mydlo, v roku 2016 spisovateľ a humorista Kornel Földvári a v roku 2017 ilustrátor Ján Schuster.