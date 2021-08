V Kristianstade na juhu Švédska sa strieľalo, správy o výstreloch prišli z viacerých častí mesta

Počet ranených sa môže zvýšiť

Nárast násilia strelnými zbraňami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri streľbe v meste Kristianstad na juhu Švédska utrpeli zranenia najmenej traja ľudia. Informovala o tom miestna polícia. Podľa švédskych médií zatiaľ v súvislosti s incidentom nezadržali podozrivých.Švédska polícia dostala v utorok popoludní hlásenie o niekoľkých hlasných ranách, ktoré vraj bolo počuť v jednej časti mesta. Krátko na to na miesto dorazilo niekoľko hliadok.Podľa predbežných informácií odviezli do nemocnice najmenej troch ľudí so strelnými zraneniami, uviedla polícia, podľa ktorej majú dvadsiatnik, tridsiatnik a šesťdesiatnička vážne zranenia. Polícia pritom nevylučuje možnosť, že počet ranených sa ešte zvýši.„V súčasnosti sa snažíme získať celkový prehľad, koľko ľudí je zranených. Na miesto bola privolaná sanitka,“ citovali noviny Sydsvenskan hovorcu polície Richarda Lundqvista.Vyšetrovanie sa v súčasnosti sústreďuje na nájdenie presného miesta, kde sa streľba odohrala, pretože správy o výstreloch prišli z viacerých častí mesta.Švédske noviny Expressen tvrdia, že jeden alebo viacero páchateľov ušlo z hlavného miesta činu na motorkách. Polícia to však odmietla potvrdiť. Zatiaľ neboli k dispozícii ani informácie o príčine streľby.Škandinávska krajina však čelí nárastu násilia páchaného strelnými zbraňami. Podľa správy tamojšieho úradu na prevenciu kriminality je Švédsko jediná európska krajina, kde od roku 2000 výrazne stúpol výskyt smrteľných strelieb. Hlavnou príčinou je násilná činnosť organizovaných zločineckých gangov.V pondelok večer z rovnakej oblasti Kristianstadu tiež hlásili streľbu, informuje švédska tlačová agentúra TT.