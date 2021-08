Do mnohých interiérov v New Yorku budú môcť vstúpiť iba zaočkovaní, rozhodol starosta Bill de Blasio

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Starosta New Yorku Bill de Blasio rozhodol, že pre vstup do mnohých interiérov objektov v meste bude potrebný doklad o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. Týkať sa to bude napríklad zamestnancov aj zákazníkov reštaurácií, telocviční a zábavných centier. Informuje o tom portál cnbc.com.Príkaz starostu nadobudne účinnosť 16. augusta a úplne sa začne uplatňovať od 13. septembra. De Blasio uviedol, že táto povinnosť bude povzbudzovať k zvýšeniu očkovania s cieľom bojovať proti šíreniu delta variantu koronavírusu. Dodal, že mesto začne robiť kontroly dodržiavania príkazu od polovice septembra.Rozhodnutie starostu New Yorku o povinnosti predkladať doklad o vakcinácii pri vstupe do interiérov prišlo len jeden deň po tom, ako prikázal očkovanie všetkých nových zamestnancov mesta. Noví pracovníci musia potvrdenie o očkovaní priniesť už počas prvého dňa na pracovisku.New York začal 30. júla ponúkať 100 dolárov pre každého, kto sa dá zaočkovať vo vakcinačnom centre mesta. Podľa starostu doteraz takto 100 dolárov získalo už 11-tisíc ľudí.