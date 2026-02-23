Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roman, Romana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

V kritickej chvíli vás podrží partner, nie „papier“


Tagy: Poistenie Poisťovňa PR

Ak máte poistenie nastavené ako živú a flexibilnú službu, aj koniec príbehov, ktoré sa začínajú drámou, môže byť šťastný. Pani Eva si život na dôchodku užíva: ...



Zdieľať
rodina viva 676x451 23.2.2026 (SITA.sk) - Ak máte poistenie nastavené ako živú a flexibilnú službu, aj koniec príbehov, ktoré sa začínajú drámou, môže byť šťastný.


Pani Eva si život na dôchodku užíva: "Ja stále niečo tvorím, nedokážem len tak sedieť," hovorí s úsmevom. Našťastie, donedávna nemusela riešiť žiadnu poistnú udalosť... až prišiel moment, na ktorý sa nedá pripraviť. Varí a pečie často, vybehla však skontrolovať štekajúceho psa. V priebehu okamihu už letnú kuchyňu pohlcovali plamene a štipľavý dym. V takýchto chvíľach človek premýšľa len nad tým, ako zachrániť svoj domov.

Dobre nastavené poistenie oceníte v kritických chvíľach


Záchranné zložky zasiahli promptne, no skutočná výzva prišla potom. Ako vyčistiť priestory znehodnotené vodou, dymom a sadzami? "To, že prišla sanačná firma a dala nám to do poriadku, bol pre mňa zázrak z neba," spomína pani Eva. Nebol to však zázrak, ale výsledok správne nastaveného poistenia a práce profesionálov. Práve tu sa ukázal najmarkantnejší rozdiel – vďaka kvalitnej poisťovni pani Eva nemusela zažívať žiaden stres navyše: hľadať kontakty, riešiť dekontamináciu, sušenie či zháňať kontajner na odvoz sutín. "V Colonnade nie sme klasický retailový gigant. Sme partner, ktorý je spoľahlivou oporou vo chvíľach, keď sa ľuďom vplyvom nečakanej udalosti podlomia kolená. Nesnažíme sa získať konkurenčnú výhodu nižšou cenou. Naši klienti majú pocit bezpečia vďaka silnému a hlavne ľudskému spojencovi, ktorý s nimi vyrieši aj naoko neriešiteľné," vysvetľuje Viktória Piatková, riaditeľka úseku správy a likvidácie z poisťovne Colonnade.

VIVA: Poistenie, ktoré rastie s vami


Moderné bývanie si vyžaduje modernú ochranu. Či už bývate v podnájme, vlastníte starší rodinný dom, staviate nehnuteľnosť, či prenajímate investičný byt, poistenie VIVA je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vašim potrebám.

"Trh s nehnuteľnosťami sa mení a staré zmluvy často nestačia. VIVA je flexibilná – kryje rekonštrukciu, spotrebiče aj solárne panely bez nutnosti hlásiť každú drobnú zmenu," hovorí Martin Bajla, riaditeľ odboru poistenia spotrebiteľov. Navyše, Colonnade motivuje ľudí, ktorí jej zveria vo forme poistného svoj nenahraditeľný majetok a spomienky, aj k prevencii. Klienti, ktorí používajú senzory, získajú zľavu na poistnom.

Odborník, ktorý vám kryje chrbát


Príbeh pani Evy by možno skončil inak, nebyť jej sprostredkovateľa, ktorý ju motivoval k aktualizácii poistnej zmluvy. "Dnes viem, že v sekunde sa vám zmení život a netušíte, kedy budete pomoc potrebovať," dodáva Eva.

Vďaka kvalitnému poisteniu vám poisťovňa zabezpečí overených odborníkov a preplatí náklady, ktoré by inak zruinovali rodinný rozpočet.

Či už ide o vyhorenú kuchyňu alebo inú nečakanú udalosť, filozofia zostáva rovnaká: "Let’s be brave". V Colonnade nechýba odvaha pri živelných katastrofách, krádežiach, ani ďalších udalostiach. Ak príde nejaká nečakaná, spomeňte si na príbeh pani Evy – len málokto má bez poistenia dosť prostriedkov na pokrytie veľkých škôd. Majte s Colonnade istotu, že môžete žiť a byť odvážni aj vďaka partnerovi, ktorý sa o vás v ťažkých časoch postará ako o člena rodiny.

Viac o rozumnom poistení VIVA nájdete na www.colonnade.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V kritickej chvíli vás podrží partner, nie „papier“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poistenie Poisťovňa PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odsúdený Piťo chce vykonávať trest v miernejšom režime, súd však nemohol rozhodnúť – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Trnavský kraj neuspel. Súd rozhodol, že Čistý deň mu nemusí vrátiť vypožičanú budovu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 