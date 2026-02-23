|
Pondelok 23.2.2026
Meniny má Roman, Romana
Denník - Správy
Trnavský kraj neuspel. Súd rozhodol, že Čistý deň mu nemusí vrátiť vypožičanú budovu
Tagy: Budova Centrum pre liečbu drogovo závislých Čistý deň Resocializačné zariadenie Súdy Trnavský kraj trnavský župan
Trnavský samosprávny kraj neuspel na súde so žalobou, ktorou sa domáhal vrátenia jednej z dvojice budov v Galante, ktoré využívala nezisková organizácia ...
23.2.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj neuspel na súde so žalobou, ktorou sa domáhal vrátenia jednej z dvojice budov v Galante, ktoré využívala nezisková organizácia Čistý deň pre svoje resocializačné zariadenie. Okresný súd v Galante rozhodol, že budova, ktorú mal od trnavskej župy v užívaní Čistý deň, patrí tejto neziskovke. Kraj podal žalobu o vypratanie nehnuteľnosti ešte v novembri 2018.
„Sudkyňa v apríli 2022 budovu priklepla nám, no rozhodnutie zrušil krajský súd pre procesné pochybenia. Očakávali sme teda potvrdenie rozhodnutia, no dočkali sme sa škandalóznej otočky o 180 stupňov. Príbeh dvoch budov na Hodskej ulici v Galante je plný zvratov, no tento rozsudok je prisilná káva. Využijeme všetky možnosti na pokračovanie v obhajobe verejného majetku. Spravodlivosť a zdravý rozum musí zvíťaziť nad aroganciou a zlomyseľnosťou,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Trnavská krajská samospráva a nezisková organizácia Čistý deň sa na výpožičke budovy dohodli ešte v roku 2005. Kraj sa zaviazal, že po pätnástich rokoch užívania ju predá neziskovke za jednu korunu, čo malo nastať v roku 2020. Výpožičku bolo možné zrušiť, ak vypožičiavateľ prestane plniť dohodnutý účel, čo sa podľa župy aj stalo, keď neziskovka prišla o akreditáciu na svoje služby. Zakladateľka Čistého dňa Zuzana Tománková Miková ešte v roku 2018 takúto argumentáciu odmietla s tým, že akreditácia ako podmienka v zmluvách o výpožičke a nájme nie je. Čistý deň starostlivosť o drogovo závislých poskytoval aj po odobratí akreditácie.
Čistý deň pôvodne v Galante na Hodskej ulici využíval dve budovy. V roku 2018 vrátil Trnavskému samosprávnemu kraju budovu a pozemky, ktoré pôvodne využíval na základe nájomnej zmluvy. Kraj neziskovke nájomnú zmluvu vypovedal a po uplynutí trojmesačnej výpovednej doby si nehnuteľnosti vzal späť. Vytvoril v nej centrum sociálnych služieb, podobný plán má aj pre druhú budovu.
Čistý deň čelil v predchádzajúcich rokoch podozreniam v súvislosti so sexuálnym zneužívaním klientov. Kauzu otvorila v roku 2016 vtedajšia poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne v marci 2018 zrušilo neziskovej organizácii akreditáciu.
Zmluva o výpožičke a spor o akreditáciu
