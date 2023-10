V Kúpeľoch Sliač predstavili víziu obnovy centrálnej časti, prvá etapa bude stáť 60 miliónov eur

Prvá etapa rekonštrukcie

Zámer obnovy Kúpeľov Sliač predstavilo vedenie kúpeľov a ministerstva hospodárstva pred dvoma rokmi. Odvtedy bola úspešne zrealizovaná ideová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov, ktorú vyhralo slovenské štúdio Between. Pozitívne vyjadrenie k rekonštrukcii tlmočil aj Útvar hodnoty za peniaze patriaci pod Ministerstvo financií SR.





2.10.2023 (SITA.sk) - Výsledky dopracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá je podkladom pre víziu a ideu rozvoja celého kúpeľného areálu s dôrazom na záchranu a rekonštrukciu centrálnej časti Kúpeľov Sliač, odbornej i širokej verejnosti predstavil priamo v kúpeľoch architektonický ateliér Between. Táto prvá etapa rekonštrukcie bude podľa riaditeľa Kúpeľov Sliač Martina Beňucha stáť 60 mil. eur.„Celkový projekt rekonštrukcie je rozpočtovaný na približne 200 mil. eur. Avšak táto prvá etapa si bude vyžadovať finančné zdroje vo výške 60 mil. eur. Našou aktuálnou snahou je získať financovanie pre zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie a realizačných projektov. Ak by nedošlo k meškaniu financovania investícií zo strany akcionára, my sme pripravení začať s rekonštrukciou v závere budúceho roka, teda po ukončenú budúcej letnej sezóny,“ uviedol riaditeľ kúpeľov.Časť financií je na účte MH Manažmentu , ktorý je akcionárom Kúpeľov Sliač. „Môžeme potvrdiť, že vďaka predaju majetku disponujeme na účte 30 miliónmi eur, ktoré by sme mohli poskytnúť Kúpeľom Sliač na obnovu. Aktuálne je to však v rovine politického rozhodnutia, teda rozhodnutia ministerstva hospodárstva,“ potvrdila predsedníčka predstavenstva spoločnosti MH Manažment Marianna Ondrová.Prvá etapa obnovy je zameraná najmä na rekonštrukciu budov, ktoré sú momentálne v dôsledku havarijného stavu mimo prevádzky a pre verejnosť uzavreté.Ide o obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália, Poľana a tiež Kúpeľné domy (KD) 1 a 2, ktoré svojou funkciou spočívajúcou v poskytovaní liečebných procedúr tvoria základ kúpeľnej zdravotníckej prevádzky a akési “srdce kúpeľov”. Viaceré z nich sú národnými kultúrnymi pamiatkami.Obnova rešpektuje funkcionalizmus, ktorý prevláda v architektúre celých Kúpeľov Sliač. Okrem rekonštrukcie budov, ktoré majú priniesť navýšenie lôžkovej kapacity na kapacitnú úroveň z minulosti, je novinkou centrálna časť určená na príjem pacientov a klientov a samotnú rehabilitáciu a liečebné procedúry.Vznikne taktiež prepojovací objekt medzi ubytovacími zariadeniami v centre kúpeľov a KD I, ktorého úlohou je zabezpečiť prechod medzi kúpeľnými domami a ubytovacími zariadeniami tzv. suchou nohou. Prepojovacie chodby budú spájať aj viaceré ďalšie objekty.Súčasťou plánovanej investície je takisto obnova pramennej komory, vybudovanie 25-metrového plaveckého bazéna na mieste bývalého objektu stravovacieho zariadenia Tatra s menším wellnessom a relaxačného výplavového bazéna. Obnova centrálnej časti sa týka aj exteriéru a bude v znamení návratu k pôvodným prvkom, materiálom a povrchom, ktoré majú podčiarknuť prepojenie s prírodou a liečivými prameňmi.„Naším cieľom je obnoviť a dobudovať kúpeľný areál a v ňom profesionálne zdravotnícke zariadenia pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu v zmysle požiadaviek systému verejného zdravotníctva na základe aktuálneho zdravotného stavu obyvateľstva a predikcie jeho vývoja. Veľmi si želáme, aby Kúpele Sliač boli príkladom dobrej praxe, ako sa dá zo štátneho zariadenia vytvoriť moderné kúpeľné centrum. Chceme využiť prírodný potenciál, ktorý na Slovensku máme a potiahnuť celý segment kúpeľníctva,“ uzatvára Beňuch.