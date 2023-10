Viac ako dve tretiny Európanov sú za digitalizáciu cestovných dokladov, zvýšila by sa bezpečnosť a urýchlilo cestovanie

1.10.2023 (SITA.sk) - Ažobyvateľov Európskej únie sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie hraničných kontrol, zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie cestovania do schengenského priestoru alebo z neho.Okrem tohoEurópanov by uprednostnilo jednu žiadosť o schengenské vízum na úrovni Európskej únie pred podávaním žiadostí v jednotlivých členských štátoch. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer , ktoré výsledky v stredu zverejnila Európska komisia (EK) na svojej internetovej stránke.Prieskum uskutočnili v súvislosti s pripravovaným návrhom EK na digitalizáciu cestovných dokladov a uľahčenie cestovania. V prieskume oslovili na viac akoľudí v 27 členských krajinách Európskej únie.