V Kúpeľoch Štós zrekonštruujú historickú parnú kotolňu, bude z nej galéria

5.12.2024 (SITA.sk) - V Kúpeľoch Štós (okres Košice-okolie) zrekonštruujú historickú parnú kotolňu, bude z nej galéria. Rekonštrukcia bude realizovaná vďaka projektu „Zjednotenie hraníc prostredníctvom budov súvisiacich s umením pre vizuálne a mediálne umenie" z programuProjekt by mal napomôcť zvýšiť kvalitu lokalít a turistických destinácií Košického samosprávneho kraja (KSK) i Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, a to prostredníctvom trvalo udržateľného využívania hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnych a turistických služieb.Tým by sa malo napomôcť sociálnemu, hospodárskemu a ekonomickému rozvoju pohraničných oblastí. Celkový rozpočet projektu je viac ako 1,76 milióna eur. Pre Kúpele Štós je určených vyše 990-tisíc eur, pričom zo zdrojov Európskej únie (EÚ) pochádza suma vyše 792-tisíc eur.Ostatných bezmála 200-tisíc eur bude z vlastných zdrojov kúpeľov. Budova historickej kotolne by po rekonštrukcii mala poslúžiť ako inkubátor digitálneho umenia, poskytnúť by tiež mala priestor pre výstavy, digitálne inštalácie či workshopy.„Keďže skoro všetky budovy v Štóse sú národnými kultúrnymi pamiatkami, dlhodobo sa zaoberáme myšlienkou, ako sa dostať ku finančným zdrojom tak, aby sme boli schopní zrekonštruovať aj takúto budovu," uviedol riaditeľ Kúpeľov Štós Ján Šimko Dodal, že skúsenosti s čerpaním európskych prostriedkov už majú, podotkol, že vďaka eurofondom už zrealizovali viacero rekonštrukcií. Priblížil tiež, že predmetná kotolňa bola postavená približne v 30. rokoch minulého storočia.„Z kroniky, ktorú máme, a ktorá je tu vedená od roku 1881, odhadujeme, že to mohlo byť v roku 1926 až 1930," doplnil. Parná kotolňa pôvodne slúžila nielen na výrobu tepla, ale aj na výrobu elektrickej energie. Tou zásobovala nielen kúpele, ale aj obec Štós.Dokončenie stavebno-technickej časti projektu sa očakáva v roku 2026, celý projekt trvá 30 mesiacov a skončiť by mal vo februári 2027. Pri kotolni sa nachádza aj nefunkčný komín, ktorý pravdepodobne vznikol v čase stavby kotolne. „Komín je technickou pamiatkou," vysvetlil Šimko a zdôraznil, že zbúrať ho nemôžu. V budúcnosti by z neho mohla byť vyhliadková veža.„Teraz sa nám to nepodarilo dostať do tých prostriedkov," vysvetlil Šimko. Na projekte kúpele spolupracujú aj s Technickou univerzitou v Košiciach.Sumár projektu tiež uvádza, že jeho cieľom je zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúrneho turizmu. „Špecifickým cieľom projektu je podpora rozvoja vzdelávania študentov v oblasti digitálneho a vizuálneho umenia a vytvorenie umeleckého inkubačného priestoru, ktorý slúži ako centrum inšpirácie pre mladých digitálnych a vizuálnych umelcov," uvádza sa v popise.Ďalším špecifickým cieľom je posilnenie cezhraničných kultúrnych vzťahov i spolupráce v oblasti turizmu a kultúrneho dedičstva. Súčasťou projektu je aj renovácia Domu Emerica Pressburgera v Miškolci. Dom filmového režiséra a scenáristu by mal po rekonštrukcii slúžiť ako priestor pre filmovú a vizuálnu kultúru, taktiež by v ňom mala byť pamätná izba.