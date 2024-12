Na hackathone v Trnave hľadajú riešenie, ako pomocou umelej inteligencie pomôcť doprave v meste

Smart radenie dopravy

Inteligentné semafory





Hackathon v Trnave je súčasťou projektu Hacknime.to, ktorý vznikol pod MIRRI SR s podporou Campus Innovation Hub. Projekt sa sústreďuje na zapojenie technologicky zameraných komunít do zjednodušovania procesov vo verejnej správe a zlepšovania digitálnych služieb. Všetky hackathony v rámci projektu sú financované z plánu obnovy a odolnosti.





5.12.2024 (SITA.sk) - Na optimalizáciu riadenia semaforov a elimináciu dopravných zápch v meste pomocou pokročilých technológií je zameraný hackathon, ktorý v Trnave organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Úlohou účastníkov, medzi ktorými sú napríklad programátori, webdizajnéri, ale aj študenti, je počas dvoch dní navrhnúť technologické riešenie, ktoré by pomohlo riešiť prietok dynamickej dopravy v meste Trnava. Vyhodnotenie hackathonu bude v kultúrnom centre Malý Berlín v piatok večer.„Profesionálna aj poloprofesionálna verejnosť môže prísť s nápadom, ktorý by teoreticky mohol zlepšiť terajšiu situáciu alebo priniesť ďalšiu fázu rozširovania smart riadenia dynamickej dopravy v Trnave,“ povedal po dnešnom otvorení podujatia primátor Trnavy Peter Bročka Trnava v minulom roku investovala do smart riadenia križovatiek, vďaka čomu sa signálne plány semaforov dynamicky menia podľa zaťaženosti jednotlivých ramien križovatky.Inteligentné semafory zbierajú obrovské množstvo dát, no mesto teraz hľadá spôsob, ako tieto dáta efektívne využiť na zmiernenie dopravného preťaženia v exponovaných časoch.„Dnes máme riešenie a dáta nám ukazujú benefity, ktoré prinieslo. Ale my pri každom riešení, ktoré implementujeme, a netýka sa to len dynamickej alebo statickej dopravy, hľadáme ďalšie a ďalšie možnosti, ako to riešenie vylepšiť" dodal primátor Bročka.Najlepšie riešenie z hackathonu bude ocenené čiastkou 3000 eur, v prípade jeho zavedenia do praxe ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie poskytne na toto riešenie 100 tisíc eur.