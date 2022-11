V Kútoch vybudovali stanové mestečko, migrantom pomáhajú aj dobrovoľníci a farár (foto+vido)

aktualizované 7. novembra 10:40



7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR buduje v Kútoch dočasné stanové mestečko. Reaguje tým na zvýšený počet migrantov, ktorí sa koncentrujú v priestoroch železničnej stanice.Ako informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová , situáciu monitorujú policajti, ktorí koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti. Žiadne protiprávne konanie zo strany týchto osôb neevidujú. Miesto pre stany vybral Okresný úrad Senica.„Ministerstvo vnútra zabezpečilo aj v Brodskom stany civilnej ochrany, poskytnuté boli taktiež deky a spacáky, na potrebných miestach sa zabezpečuje aj vykurovanie. Po komunikácii s miestnou farou bola osobám nachádzajúcim sa na železničnej stanici Kúty poskytnutá strava,“ uviedla Eliášová a dodala, že policajti naďalej nepretržite reagujú aj na podnety od občanov, ktorí upozorňujú na pohyb migrantov.Ministerstvo vnútra podľa slov hovorkyne už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenska zintenzívnila.Policajný zbor každodenne spolupracuje s políciou Maďarskej republiky, a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.Trnavská krajská polícia od zavedenia hraničných kontrol s Českom posilnila výkon služby v prihraničných oblastiach s cieľom zabezpečenia verejného poriadku.Pri riešení situácie v prihraničných oblastiach spolupracuje aj so Slovenskou humanitnou radou a Migračným úradom Ministerstva vnútra SR.Na Slovensku zachytili od 29. septembra do 31. októbra celkovo 2 675 nelegálnych migrantov a 45 prevádzačov. Počas posledného októbrového dňa bolo na území Maďarska nasadených do spoločných hliadok 22 slovenských policajtov. Od 10. do 31. októbra vykonávalo na území Maďarska kontrolu 544 policajtov, ktorí zachytili 76 nelegálnych migrantov.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave už od zavedenia kontrol na hraniciach s Českou republikou posilnilo výkon služby v prihraničných oblastiach, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku.Polícia podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej v súčasnosti venuje zvýšenú pozornosť železničnej stanici v Kútoch, kde je situácia najzávažnejšia.Policajti podľa Antalovej okrem zabezpečovania verejného poriadku koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť či zabezpečenie stravy a šatstva, a to v úzkej spolupráci s Slovenskou humanitnou radou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pomocnú ruku naďalej podávajú aj hasiči, dobrovoľní hasiči či miestny farár.Na riešení následkov migračnej krízy sa podieľajú príslušníci poriadkovej, železničnej, kriminálnej a dopravnej polície.