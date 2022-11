Medicína budúcnosti v diabete sa začína už teraz. Základom úspechu je liečba „ušitá“ na mieru a jednoduchosť užívania – pretože každý pacient je jedinečný. Máme na Slovensku dostatok liekov na individuálnu liečbu?

Počet diabetikov dosahuje takmer pandemický charakter

Jednoduchšia a pritom efektívnejšia liečba

Najlepší pacient je edukovaný pacient

Len lieky nestačia

7.11.2022 (Webnoviny.sk) -Viete si predstaviť deň diabetika typu 2? 5 až 8 krát kontrola glykémie a užitie inzulínu. Časové zladenie pichnutia inzulínu s príjmom potravy s obsahom sacharidov či zohľadnenia fyzickej aktivity? Manažment cukrovky u diabetika je snáď najnáročnejší spomedzi všetkých chronických ochorení.V roku 2021 malo vo svete diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 537 miliónov dospelých (1 z 10). Očakáva sa, že tento počet sa zvýši na 643 miliónov do roku 2030 a 783 miliónov do roku 2045. Cukrovka spôsobila v roku 2021 celkom 6,7 milióna úmrtí.Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého priebeh a komplikácie vedú k vysokej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta. S rozvojom civilizácie, zmenou životného štýlu, v ktorom dominuje nízky energetický výdaj a vysoký kalorický príjem, stúpa počet pacientov s týmto ochorením. A to ešte nie všetci sú diagnostikovaní. "Pri diabete typu 2, ide vo väčšine prípadov o gény, ktoré síce ochoreniu dovolia vzniknúť, ale nevyvolajú ho. Choroba vypukne až vtedy, ak sú prítomné rizikové faktory," hovorí doc. MUDr. Viera Doničová, PhD, MBA, predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti.Toto ochorenie so sebou prináša sociálne, ekonomické a psychologické problémy, ktoré musí pacient a jeho okolie riešiť. A samozrejme spoločnosť ako taká.Predpokladá sa, že každých 7 sekúnd zomiera na diabetes jeden človek.Okrem potenciálu zlepšiť dlhodobú prognózu je pre pacienta potrebné, aby bola liečba čo najjednoduchšia, čo najmenej zasahovala do jeho bežného života, a zároveň sa nemusel obávať prírastku na hmotnosti či rizika hypoglykémie, ako je tomu pri väčšine starších liekov pre liečbu diabetes mellitus 2. typu.Liečba inzulínom si vyžaduje vstupnú aj opakovanú edukáciu, správny postup, injekčnú aplikáciu do podkožia, ako aj početné pichania do prsta pre potrebu monitorovania glykémie. K tomu treba pripočítať presný čas podávania inzulínu, časové zladenie s príjmom potravy, obsahom sacharidov, dávkou inzulínu, či zohľadnenie fyzickej aktivity. Takáto liečba je pre pacienta náročná, časté sú chyby, stres a obavy z priberania.Liečbu inzulínom vo viacerých denných podaniach, vieme nahradiť jedným denným podaním lieku, ktorý dokáže nahradiť komplexné režimy podávania inzulínu, pri ktorých si pacient počas dňa podával 4-5 injekcií inzulínu. Nielenže postačuje jedno podanie, ale liek je pri úprave glykémie aj veľmi efektívny, vedie k úprave telesnej hmotnosti a tiež krvného tlaku, predchádza aj vysokému riziku hypoglykémie.Podaním lieku raz denne je predpoklad, že sa významne zvýši aj adherencia k liečbe. To všetko sú výhody, ktoré jednoznačne pomáhajú pacientovi a posúvajú možnosti diabetológie na úplne novú úroveň."Vývoj v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok v diabetológii pokračuje rýchlym tempom, ale zaujímavé je vedieť , že aj lieky , ktoré teraz používame , majú ďalší vývoj. V súčasnosti všetci pacienti, ktorí majú cukrovku, majú k dispozícii nielen najmodernejšie lieky na liečbu ich ochorenia, ale majú aj najmodernejšie zdravotnícke pomôcky.. " K dostupnosti liekov na Slovensku sa vyjadrila predsedníčka pracovnej skupiny MZ SR pre antidiabetiká MUDr. Katarína Černá, PhD, MBA, MPH, MHA, ktorá opísala aktuálny stav z pohľadu zaraďovania nových molekúl do slovenského kategorizačného zoznamu liekov.MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA sa ako členka kategorizačnej komisie pre ZP dotkla aj témy širšej dostupnosti zdravotníckych pomôcok umožňujúcich podrobné sledovanie úrovne metabolickej kompenzácie diabetika kontinuálne 24/7 a tým aj prispôsobenie liečby podľa aktuálnych potrieb diabetika. "” dodala.Nezanedbateľnou a veľmi dôležitou súčasťou liečby je edukácia diabetikov. Diabetik sa stáva partnerom v liečbe a preberá aj väčší podiel zodpovednosti za svoje zdravie. Dostáva sa v dnešnej dobe do nového postavenia. Nie trpiteľa, toho o kom sa rozhoduje, ale stáva sa tým, kto má právo, ale aj povinnosť ovplyvňovať svoje zdravie a svoju chorobu. Úspech liečby diabetu a rozvoj komplikácií závisí hlavne na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať odporúčania lekára a sestry, k čomu má napomôcť efektívna edukácia. "Aj najmodernejšia liečba nebude fungovať, ak sa do nej nezapoja lekár, pacient a rodina. Každý pacient je individuálny, preto aj manažment jeho ochorenia musí byť šitý na mieru. Jeho dodržiavanie je však už vo veľkej miere v rukách pacienta a jeho rodiny." hovorí Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD, hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu.Bez zmeny životného štýlu to nepôjde. Rôzne prieskumy poukazujú nato, že až približne 80 % pacientov nedodržiava režimové a diétne opatrenia, ktoré hrajú v živote diabetika veľmi významnú úlohu. "K najdôležitejším opatreniam patria regulované stravovanie a pohybové aktivity. Predpokladom správneho stravovania sú dobré znalosti pacienta o obsahu sacharidov v potravinách a glykemickom indexe potravín. Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj cvičenie." potvrdil aj Mgr. Ing. Jozef Borovka , prezident pacientského združenia Zväzu diabetikov Slovenska. Na priaznivý efekt postačuje už cca 30 – 45 minút aeróbnej fyzickej aktivity denne s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100 – 120/min., pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu.