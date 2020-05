V laboratóriách Unilabs otestovali už 380-tisíc ľudí. Do polovice júna plánujú zdvojnásobiť počty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sieť laboratórií Unilabs, ktoré patria k popredným európskym poskytovateľom diagnostických služieb, spravili doteraz už viac ako 380-tisíc testov na ochorenie Covid-19 v celej svojej sieti. V súčasnosti robia laboratória Unilabs vyše 100-tisíc testov týždenne, pričom ich plánujú do polovice júna zdvojnásobiť.K tomuto množstvu otestovaných prispela aj slovenská spoločnosť Alpha medical, ktorá patrí do siete Unilabs od roku 2017. Celkovo (od 30.3 do 12.5) na Slovensku otestovali v laboratóriách Alpha medical už 9139 vzoriek metódou PCR, z toho bolo až 8722 negatívnych.Okrem Slovenska testuje Unilabs na nový koronavírus aj v Nórsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Portugalsku, v Česku, Spojených arabských emirátoch, Španielsku a Švédsku."Sme hrdí na dosiahnutie tohto míľnika a rád by som ocenil úsilie našich zamestnancov v prvej línii a tímov v teréne, ktorí pracovali vo dne v noci, aby sme dokázali spustiť systémy, zabezpečiť povolenia a posilniť testovanie. Rovnako by som vyzdvihol aj obstarávacie tímy, ktoré zabezpečujú potrebný materiál," povedal Michiel Boehmer, prezident Unilabs a COO.Vzorky na testovanie prichádzajú do laboratórií Unilabs primárne z nemocníc a zberných stredísk. V niektorých krajinách Unilabs používa aj takzvané "lietajúce zdravotné sestry", ktoré odoberajú vzorky pacientom v ich domovoch. Približne 3 500 vzoriek denne získava Unilabs v osemdesiatich CORONA Drive, pričom plánuje zvyšovať kapacity mobilných odberových miest. Ide o systém, ktorý minimalizuje kontakt s inými ľuďmi a znižuje riziko infekcie všetkých zúčastnených - pacientov, zdravotníckych pracovníkov aj širokej verejnosti. Na Slovensku prevádzkuje Alpha medical šesť takýchto odberných miest.V niektorých krajinách chystá Unilabs aj spustenie testovanie prostredníctvom domácich súprav, ktoré pacientom umožnia testovanie v bezpečí ich vlastného domu.Popri priamom testovaní prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 pracujú laboratória Unilabs aj na testovaní protilátok s cieľom identifikovať pacientov s Covid-19, ktorí sa zotavili, a preto môžu mať už vybudovanú určitú imunitu. Testovanie protilátok sa zavádza postupne po ich schválení príslušnými orgánmi v jednotlivých krajinách. Na Slovensku spustil Unilabs prostredníctvom Alpha medical testovanie na protilátky z krvi laboratórnou metódou ELISA pred vyše dvomi týždňami.Informačný servis