V Lamači chce o post starostu zabojovať päť kandidátov

Bratislava 12. septembra (TASR) – Na starostu bratislavského Lamača podali kandidatúru piati kandidáti, o mandát v sedemčlennom miestnom zastupiteľstve prejavilo podaním kandidačnej listiny záujem 21 uchádzačov. Pre TASR to potvrdil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač.Z piatich kandidátov by mali byť traja nominantmi politických strán, dvaja chcú kandidovať ako nezávislí. Medzi tými, ktorí podali kandidačnú listinu na poslanca, je 19 politických nominantov a traja sú nezávislí.Oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.Súčasný starosta Lamača Peter Šramko pre TASR potvrdil, že znovu kandidovať nebude, bude sa však uchádzať o post mestského poslanca. Kandidatúru na starostu avizoval, naopak, súčasný vicestarosta mestskej časti Lukáš Baňacký, ktorý by mal byť kandidátom širokej pravicovej koalície. Na sociálnej sieti oznámil odovzdanie kandidačnej listiny na starostu, rovnako tak na miestneho i mestského poslanca aj súčasný člen lamačského a bratislavského poslaneckého zboru Radoslav Olekšák.Komunálne voľby 2018 sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. V utorok 11. septembra vypršal termín pre podanie kandidačných listín.