Po 400 rokoch sa na zámok vo Zvolene vracia svätoštefanská koruna

Zvolen 12. septembra (TASR) - Do Slovenskej národnej galérie (SNG) so sídlom na Zvolenskom zámku prichádza výstava o otcovi Európy - Karolovi Veľkom. Okrem množstva historických exponátov sa po 400 rokoch na zámok vracia svätoštefanská koruna v podobe dokonalej kópie.Po Bratislave a Košiciach je to prvýkrát, čo táto výstava prichádza na stredné Slovensko, priamo do Zvolena. Na jej príprave sa podieľali odborníci z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Talianska.priblížil Peter Baxa z Pamiatkového úradu SR, ktorý je hlavným organizátorom podujatia.uviedol Baxa.Hlavnou metódou spracovania jednotlivých častí výstavy je koncept jednoty v rozmanitosti, ktorý sa stal mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou zmluvou v roku 2004.dodal Baxa.K najzaujímavejším exponátom, ktoré uvidia návštevníci výstavy, patrí kolekcia nálezov z okolia Nitry z obdobia 9. – 10. storočia, kolekcia šperkov z hrobových výbav z Pražského hradu, z hradiska Libice, slávny kniežací hrob zo Zemplína a z lokálneho dedičstva: súbor exponátov z Pustého hradu, hradiska v Môťovej a včasnoslovanských sídlisk zo Zvolena a regiónu.uviedla riaditeľka SNG Zvolenský zámok Erika Trnková.Súčasťou výstavy, ktorá potrvá takmer tri mesiace, bude aj sprievodný program. Bude to napríklad cyklus prednášok pod názvom Výpravy do čias barbarskej Európy. V mesiaci október a december bude SNG Zvolenský zámok pokračovať vo festivale Zámok bez zámkov.doplnila Trnková. V piatok 14. 9. sa na Zvolenskom zámku uskutoční konferencia na tému Stredné Slovensko v stredoveku: vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen.Výstava Dedičstvo Karola Veľkého bude pre verejnosť sprístupnená v priestoroch SNG Zvolenský zámok od 14. septembra do 9. decembra 2018. Oficiálne otvorenie bude 13. septembra.