V Lamanšskom prielive zachránili za dva dni takmer 50 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. augusta (TASR) - Celkovo 47 migrantov vrátane vyše desiatky detí zachránili počas uplynulých dvoch dní v oblasti Lamanšského prielivu pri pokuse preplaviť sa z Francúzska do Británie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na francúzske námorné orgány.Na prvú loď narazilo v utorok po upozornení britských úradov plavidlo francúzskej pohraničnej stráže, ktoré z jej paluby zachránilo 22 ľudí - piatich mužov, šesť žien a 11 detí.Druhú skupinu 25 migrantov - vrátane troch detí - objavili uviaznutú na piesočnej plytčine neďaleko francúzskeho mesta Calais v stredu pred svitaním. Dvanástich z nich vyzdvihol vrtuľník námorných síl, pričom zvyšných 13 osôb sa vydalo k brehom počas odlivu.Podľa najnovších údajov francúzskej Námornej správy pre Lamanšský prieliv a Severné more sa od začiatku tohto roka pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie dvakrát viac migrantov než počas celého roka 2018.Táto inštitúcia sídli v meste Cherbourg-en-Cotentin a monitoruje francúzsko-belgické pobrežie. Od začiatku januára do konca júla podľa nej úrady zadržali 1451 osôb, ktoré sa pri 156 pokusoch na malých lodiach a plavidlách pokúsili dostať na britské územie.V roku 2018 francúzske alebo britské orgány zadržali 586 migrantov, ktorí sa v 75 prípadoch pokúšali nelegálne dostať po mori do Spojeného kráľovstva.