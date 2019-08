Potvrdzuje sa vyššia úroda pšenice a zemiakov, menej bude kukurice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovensko by malo v roku 2019 vyprodukovať o 8,6 % viac hustosiatych obilnín ako vlani, pričom celková očakávaná úroda by mala dosiahnuť objem vyše 2,7 milióna ton. Vyššia úroda bude dosiahnutá najmä vďaka lepším očakávaným hektárovým výnosom. Potvrdil to druhý tohtoročný odhad o úrode vybraných poľnohospodárskych plodín, ktorý v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V porovnaní s prvým odhadom z konca júna bude úroda hustosiatych obilnín nižšia o 5,2 %.uviedla Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.Okrem ovsa sú v roku 2019 všetky druhy hustosiatych obilnín zasiate na vyššej výmere a poľnohospodári očakávajú pri všetkých druhoch medziročne vyššie hektárové výnosy. Očakávaná celková úroda pri pšenici bude medziročne vyššia o 3,8 %, a to o dva milióny ton a pri jačmeni o 26,2 %, čo je o 614.000 ton, a to najmä vďaka lepším výnosom z hektára.Naopak, nižšiu celkovú úrodu očakávajú poľnohospodári pri druhej najpestovanejšej komodite v SR, a to pri kukurici na zrno. Jej celková produkcia by mala dosiahnuť 1,3 milióna ton, teda o 11,8 % menej ako v roku 2018. Tieto očakávania sú napriek medziročnému nárastu osiatych plôch o viac ako 11 %.zdôraznil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.Nižšiu úrodu oproti roku 2018 predpokladajú štatistici aj u repky olejnej o 11,8 % i pri slnečnici o 34,5 %. Pri oboch komoditách sa medziročne výraznejšie znížili pestovateľské plochy a súčasne sa očakáva aj nižší hektárový výnos.Zemiaky sú v tomto roku zasadené na ploche o 17,1 % väčšej ako vlani a medziročne sa očakáva ich vyššia celková úroda o takmer 14,5 % na úrovni takmer 178.000 ton. Lepšiu produkciu zemiakov podporili nielen väčšie plochy, ale medziročne aj vyššia hektárová úroda na úrovni 24,6 t/ha. Pri zemiakoch sú zberové plochy zvyčajne nižšie ako zasadené plochy.Vyššiu úrodu v porovnaní s minulým rokom očakáva ŠÚ aj pri sóji, a to o 13,4 % a u hrachu siateho, kde by mala medziročne vzrásť o šesť percent.