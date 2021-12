V laserových operáciách očí držíme krok so svetovou špičkou

Byť špičkou znamená mať tie najlepšie technológie a kvalitný personál

Liečba vysokej krátkozrakosti aj astigmatizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) -Za posledné roky sa toho v prípade laserových operácií zmenilo skutočne veľa. Korekcia zraku prebieha vo vnútri rohovky namiesto zákrokov na jej povrchu, excimerové lasery sú postupne nahrádzané jemnejšími, presnejšími a bezpečnejšími femtosekundovými lasermi a neustále sa rozširuje tiež ponuka nových metód. Najnovšou je metóda CLEAR, ktorou ako prví na Slovensku začali operovať v iClinic , najkomplexnejšej slovenskej siete očných kliník.V dnešnom článku sa dočítate čo znamená byť schopný aplikovať najnovšie trendy laserových operácií aj to, prečo dostala metóda CLEAR prívlastok revolučná.Byť schopný aplikovať trendy a prinášať klientom najmodernejšie metódy operácie očí je nepochybne náročné po finančnej, organizačnej aj personálnej stránke. Kúpa najlepších technológií by bola úplne zbytočná, ak by klinika zároveň nedisponovala aj skúseným a odborne zdatným, personálom. Na Slovensku máme kliniky, ktoré to dokázali a stále dokazujú. Prinášajú špičkové technológie a najnovšie metódy na korekciu všetkých refrakčných chýb aj na liečbu všetkých očných ochorení. Pacienti tak majú aj u nás možnosť absolvovať zákrok aktuálne najdokonalejšími bezbolestnými metódami ako Z-Lasik (dvojstupňová metóda pre korekciu ďalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatizmu), ReLEx SMILE 3D (revolučná metóda využívaná na korekciu krátkozrakosti a astigmatizmu bez použitia excimerového lasera) či Femto Z-Prelex (najjemnejšia, najpresnejšia a najrýchlejšia metóda korekcie presbyopie či šedého zákalu umožňujúca výmenu poškodenej šošovky za umelú bez použitia skalpela či iných ostrých operačných nástrojov).Dôkazom, že sa v oftalmológii radíme medzi absolútnu európsku špičku je tiež svetová novinka – metóda CLEAR, na ktorej vývoji sa so švajčiarskou spoločnosťou Ziemer spolupodieľal MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH, zakladateľ a hlavný očný lekár v iClinic. Klienti iClinic tak mali možnosť ju vyskúšať ako vôbec prví na svete.CLEAR je bezbolestná metóda, pri ktorej nedochádza k rezu a korekcia krátkozrakosti a astigmatizmu prebieha formou novej extrakcie tkaninovej lentikuly zo stromy rohovky. Podobne ako metóda ReLEx SMILE 3D, aj CLEAR využíva len femtosekundový laser bez potreby pálenia rohovky excimerom.Operácia je založená na nízkoenergetickom koncepte spoločnosti Ziemer, ktorá je priekopníkom v oblasti femtosekundových laserových operácií. Metóda CLEAR je vykonávaná špičkovým zariadením FEMTO LDV Z8, ktoré umožňuje vysoký výkon pri zaostrovaní, s použitím len veľmi malého množstva energie. Vďaka nízkoenergetickému konceptu je tak zákrok maximálne presný, s minimálnymi vedľajšími účinkami a rýchlym nástupom zrakovej ostrosti už do niekoľkých hodín. Revolučná metóda CLEAR je vhodná pre dospelých pacientov s astigmatizmom a krátkozrakosťou, ktorí netrpia žiadnym autoimunitným ochorením, nemali dosiaľ herpetické ochorenie rohovky a posledný rok ani infekciu či vážny úraz oka. Operácia sa neodporúča ani tehotným a dojčiacim ženám.Informačný servis