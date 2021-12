Vianoce v O2 nekončia, práve naopak, začína Dobroadvent

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) -Zatiaľ čo v novembri si v O2 pripomínali hodnoty slobody, demokracie a ochrany ľudských práv, december sa nesie v znamení adventu a obdobia, keď sú ľudia k sebe milší a láskavejší. V rámci O2 DOBROADVENTU sa spojili s neziskovou organizáciou WellGiving a portálom ďakujeme.sk, ktoré v rámci svojich aktivít pomáhajú ľuďom na pokraji chudoby a rodinám, ktoré sa zväčša nie vlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii."Tento rok sme kvôli protipandemickým opatreniam opäť zrušili vianočnú party pre našich zamestnancov. Rozhodli sme sa však časť finančných prostriedkov, na podujatie určených, venovať rodinám, ktoré túžby svojich detí po vianočných darčekoch alebo aj pre mnohých obyčajnej vianočnej večeri v kruhu najbližších, nemohli alebo nevedeli dovoliť," hovorí Tereza Molnár, vedúca Komunikácie O2. "Sme hrdí, že ochota pomáhať je vlastná aj našim kolegom a kolegyniam, ktorí ku dnešnému dňu splnili vyše polovicu zo zoznamu viac ako 100 vianočných prianí detí a rodín v ťažkej životnej situácii, Okrem vianočných detských snov, darujeme v spolupráci s Hodinou deťom snáď o trochu pokojnejšie a radostnejšie vianočné chvíle aj jednorodičovským rodinám nachádzajúcim sa na hranici chudoby, ktoré trápi hlad, chlad a nedostatok oblečenia," dodáva Tereza Molnár.V O2 sa snažia pomáhať malým slovenským firmám a podnikateľom, či chráneným dielňam. Preto aj vianočné darčeky pre zamestnancov alebo partnerov nakupujú takmer výlučne od slovenských dodávateľov. Po úspešných spoluprácach so značkami Pískacie alebo Fusakle, tento rok darček pre zamestnancov a zamestnankyne O2 navrhla herečka a podnikateľka Kristína Tormová. Kristína k špeciálnemu tričku v limitovanej edícii s certifikátom udržateľnosti GOTS pripojila aj tento milý odkaz: "Milí ľudia z O2, ako som tak vymýšľala pre vás toto tričko, uvedomila som si, že som v týchto časoch vašou súčasťou. Nielen obdivovateľkou toho, čo sa u vás vymýšľa, ale aj externou spolupracovníčkou, poloZlaticou Puškárovou. Veľa som o vás vyzvedala, aby som čo najlepšie naštartovala svoje kreatívne špekulácie, a páčite sa mi. Veľmi. Som O2 a som vaša. Ďakujem, že môžem byť v dobrej bubline. Vaša obdivovateľka Kristína."Za návrhom PF kartičiek stojí agentúra Free Andy, ktorá ho kreatívne prepojila s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha. Akadémiou počas päťročnej podpory O2 prešli tisícky detí, pre ktoré sa aj vďaka nej, stal pohyb obľúbenou formou trávenia voľného času. Tento rok dostali deti z akadémie priestor zaželať niečo partnerom a zákazníkom O2 do roku Nového roku 2022. Z viac ako 200 želaní boli vybrané tri, z ktorých vznikli tlačené aj online verzie O2 PF kartičky. Jedno zo želaní je možné vidieť aj na citylightoch v uliciach Bratislavy.K aktivitám prispela aj Férová Nadácia O2, ktorá si popri podpore nových prístupov k vzdelávaniu a kritického myslenia, kladie za cieľ prispieť k ochrane slobody, ľudských práv a demokracie. "V dňoch, keď si celý svet pripomína podpísanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948 v Paríži, ma nesmierne teší, že aj my vo Férovej Nadácii O2 sa môžeme mnohými našimi aktivitami pripojiť k oslave Medzinárodného dňa ľudských práv. Jednou z nich je aj podpora neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. Bezdomovectvo sa dotýka dôstojnosti človeka a ľudia, ktorým domov chýba, spravidla strácajú prístup k mnohým ľudským právam, k právu nebyť diskriminovaný, k právu voliť, právu na sociálne a zdravotné zabezpečenie, či k právu na vzdelanie," dopĺňa Molnár.Nadácia podporila festival Doma Dobre, ktorý organizuje nezisková organizácia Depaul Slovensko a jeho cieľom je upriamiť pozornosť na tému ľudí bez domova, pre ktorých je zima kritickým obdobímkde vystúpi FVLCRVM a súčasťou programu bude aj debata o živote ľudí bez domova.Aktivity Depaul Slovensko môžu zaslaním prázdnej SMS na číslo 827 podporiť aj zákazníci O2.