V last-mile logistike porastie tlak na rýchlosť a nákladovú efektivitu. Pomôže AI predikcia, alternatívne vozidlá a dynamická cenotvorba

Ešte lepšie plánovanie vďaka AI a integrácii alternatívnych vozidiel a dopravných prostriedkov

Konsolidácia dopytu a stieranie hraníc medzi logistickými segmentmi

Tlak na dostupnosť a zavedenie dynamickej cenotvorby

Omni-channel prístup a doručenie v ten istý deň ako štandard aj pri nadrozmernom tovare

17.1.2024 (SITA.sk) -Umelá inteligencia bola jednou z hlavných tém roku 2023 a tento trend sa nevyhol ani odvetviu logistiky, kde sa stáva čoraz dôležitejším prvkom technologických riešení. Pre efektívne logistické operácie je nástup umelej inteligencie a strojového učenia významným míľnikom, pretože s pomocou pokročilého modelovania je čoraz jednoduchšie efektívne prideliť adekvátny počet vozidiel a kuriérov pre danú oblasť a naplánovať trasy tak, aby zohľadňovali nielen aktuálnu situáciu, ale aj vývoj v nasledujúcich hodinách a dňoch. To prispieva nielen k väčšej dostupnosti pre zákazníkov, ale aj k ekologickejšej a plynulejšej mestskej doprave."V minulom roku sa nám podarilo spustiť pokročilý prediktor objednávok na báze umelej inteligencie, ktorý dokáže na základe zozbieraných dát predpovedať objednávky zákazníkov v danej oblasti na dva týždne dopredu s presnosťou na konkrétne hodiny a s chybovosťou, ktorú sa nám konzistentne darí udržiavať pod 10 %. Takže už neplánujeme len to, čo sa deje, ale môžeme fungovať aj podľa toho, čo sa ešte len stane. Vplyv na efektivitu a plánovanie je pre spoločnosť našej veľkosti obrovský,". "Význam pokročilej analýzy dát a práce s modelovaním budúcnosti bude naďalej rásť a logistické spoločnosti budú môcť prijímať čoraz kvalifikovanejšie rozhodnutia, čo okrem iného povedie k zvýšeniu rýchlosti bez zásadného zdražovania služby," dodáva Peter Menky.Umelá inteligencia (AI) prináša aj nové možnosti v oblasti nasadzovania alternatívnych vozidiel. Schopnosť spoľahlivo predpovedať zloženie a lokalizáciu objednávok v konkrétnej mestskej časti umožní logistickej spoločnosti nasadiť vhodnú kombináciu dopravných prostriedkov. Či už ide o drony, robotické vozidlá, nákladné bicykle, elektrické skútre alebo dokonca riečne plavidlá. Limitom pre nasadenie alternatívnych dopravných prostriedkov v blízkej budúcnosti pravdepodobne nebude už legislatíva alebo samotná technológia vozidiel, ale práve schopnosť alokovať ich tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt z hľadiska nákladov a udržateľnosti. S rastúcou komplexnosťou tovaru a dopravných prostriedkov sa bude zvyšovať aj zložitosť rozvozových schém, ktoré budú musieť zohľadňovať rozdielnu nosnosť vozidiel či dojazd ich batérií.Tlak zákazníkov na čo najkvalitnejšie služby je jasným trendom v e-commerce. Zákazníci sa pri nakupovaní v e-shopoch rozhodujú nielen na základe ceny a parametrov samotného tovaru, ale aj na základe rýchlosti a kvality doručenia. Podľa údajov z prieskumu spoločnosti Behavio 75 % respondentov deklaruje, že rýchlosť doručenia je pre nich dôležitým parametrom pri rozhodovaní o nákupe. Okrem toho je pre takmer tretinu nakupujúcich pri rozhodovaní o nákupe zásadná aj udržateľnosť samotnej logistiky. Jedným zo spôsobov, ako sa zrýchli a zefektívni doručovanie zásielok v mestách, je koncept zónovej logistiky, ktorý ruší hranice medzi jednotlivými logistickými prevádzkami a funguje na princípe zdieľania vozidiel a objednávok v rámci určitej oblasti."Zónová logistika je koncept inteligentného zdieľania zdrojov, vďaka ktorému dostane zákazník svoju zásielku rýchlejšie, klient zaplatí menej za prepravu a každé z vozidiel pôsobiacich v danej oblasti je využité na maximum, aby nejazdilo "naprázdno". V rámci zónovej logistiky funguje každé mesto ako samostatná zóna alebo skupina zón, ktoré sú automaticky organizované prostredníctvom umelej inteligencie a v ktorých sa nachádzajú pobočky a odberné miesta rôznych obchodníkov. Zónový prístup k logistike bude čoraz rozšírenejší a ešte viac skráti čas doručenia pri zachovaní cenovej dostupnosti expresného doručenia," hovorí Peter Menky.Hoci sledujeme rastúce požiadavky na rýchlosť a presnosť doručenia, minuloročný prieskum spoločnosti Behavio ukázal, že ochota priplatiť si za rýchle doručenie je stále pomerne nízka. Jedným zo spôsobov, ako na túto nerovnováhu reagovať, môže byť zavedenie dynamickej cenotvorby, ktorá je známa v oblastiach, ako sú rezervácie leteniek, taxíkov a hotelov. Dynamická cenotvorba v logistike totiž umožňuje obchodníkom nastaviť cenu prepravy v reálnom čase na základe aktuálneho dopytu, čím sa optimalizujú rozvozové špičky a rýchle a presné doručenie sa stáva čo najdostupnejším."Vďaka dynamickému oceneniu budú mať zákazníci čoraz častejšie možnosť vybrať si medzi drahším doručením v časovom okne v rozvozovej špičke alebo cenovo dostupnejšou možnosťou v časovom okne mimo špičky. V spoločnosti DODO sme tento koncept testovali s niektorými našimi klientmi v minulom roku a na základe veľmi pozitívnych výsledkov veríme, že ho budú tento rok využívať predajcovia vo všetkých segmentoch," opisuje novinku Peter Menky.Aj napriek raketovému nárastu online predaja počas pandémie je čoraz jasnejšie, že prevládajúcim obchodným modelom bude skôr kombinácia kamenných predajní s e-shopom. Ak chce obchodník poskytnúť svojim zákazníkom čo najlepší zážitok z nakupovania a čo najkomplexnejšie uspokojiť ich potreby, dobrá integrácia online a offline prostredia je v súčasnosti kľúčová. Doteraz výlučne kamenné predajne tak budú čoraz častejšie ponúkať možnosti doručenia tovaru zákazníkom domov, a to už v deň objednávky. Tento trend sa navyše nevyhne prakticky žiadnemu segmentu vrátane nadrozmerného tovaru, pri ktorom si zákazníci predtým len ťažko vedeli predstaviť expresné doručenie."Vidíme, že štandard, ktorý nastavili online predajcovia potravín sa šíri aj do ďalších segmentov. V minulom roku sme na Slovensku v spolupráci s predajcom elektroniky NAY spustili doručenie nadrozmerných spotrebičov už v deň objednania. Som si istý, že v najbližších dvoch rokoch dorazí doručenie v ten istý deň v hodinových intervaloch prakticky do všetkých segmentov e-commerce a stane sa očakávaným štandardom pre zákazníkov," uzatváraInformačný servis