V lesoparku v Žiline pribudli nové trampolíny aj kolotoč

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman

Žilina 13. augusta (TASR) – Po prvej fáze rekonštrukcie detského ihriska sa do lesoparku v Žiline vrátila lanovka, pribudli trampolíny či kolotoč pre deti s telesným postihnutím. O rekonštrukčné práce sa postarala Nadácia žilinský lesopark. Na druhej fáze revitalizácie sa bude podieľať mesto Žilina. TASR o tom informoval predseda správnej rady Nadácie žilinský lesopark Vladimír Randa.Doplnil, že v rámci revitalizácie sa demontovali zničené hracie prvky, asanovali staré betónové konštrukcie a čiastočne obnovili trávnaté plochy. "Vďaka rekonštrukcii pribudli do areálu jedinečné prvky, ktoré nikde inde v Žiline nenájdete. Ide o adrenalínovú detskú lanovku, vonkajšie celoročné trampolíny či kolotoč pre telesne postihnuté deti. Okrem toho je na detskom ihrisku drevená herná zostava pre deti do šesť rokov, ktorá tu doteraz chýbala, nové hojdačky, hojdacie koníky či domček na hranie," priblížil Randa.Detské ihrisko bolo uzavreté od augusta minulého roka. "Pre zranenie dieťaťa ho prišla skontrolovať Slovenská obchodná inšpekcia. Zistili, že k prvkom neexistujú potrebné certifikáty. Radnica sa rozhodla, že preliezačky a detský hrad radšej predčasne uzavrie. Aspoň malým šťastím v tejto situácii bolo, že rekonštrukciu detského ihriska sme už mali projektovo pripravenú," ozrejmila mestská poslankyňa Ľudmila Chodelková, ktorá je vo vedení nadácie.Projekt financuje okrem nadácie aj mesto Žilina. V druhej etape by mali pribudnúť ďalšie prvky pre staršie deti, nové lavičky a stoly, fontánka s pitnou vodou, škola v prírode a budú sa rekonštruovať aj chodníky a trávnaté plochy.Celková suma rekonštrukcie, ktorú hradí Nadácia žilinský lesopark zo svojich zdrojov, je 102.328 eur. "Za posledné tri roky sa nám v žilinskom lesoparku podarilo zrekonštruovať detské ihrisko, vybudovať štyri nové informačné tabule, osadiť 82 nových lavičiek, 18 piknikových stolov, päť stanovísk na cvičenie a niekoľko desiatok košov. V ďalšom období máme v pláne revitalizáciu lesoparku pri pozorovateľni na Malom Diele a smerom od sídliska Solinky. Verím, že aj tu sa dokážeme spojiť pre dobrú vec," uzavrel Randa.