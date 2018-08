Pribúda firiem, ktoré odchádzajú z Iránu, aby sa vyhli sankciám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 13. augusta (TASR) - Významné nemecké spoločnosti sa nechcú dostať v Spojených štátoch na čiernu listinu za podnikanie v Iráne. Preto v ňom končia svoje podnikateľské aktivity. Najnovším príkladom je strojárska firma Dürr. Novinám Börsen-Zeitung to potvrdil jej finančný šéf Carlo Crosetto. Spoločnosť nezrealizuje v Iráne dva veľké projekty. Podľa Crosetta výpadok príjmov bude citeľný, ale spoločnosť nepoloží na lopatky.Ešte predtým rovnaké rozhodnutie ako Dürr oznámil aj Herrenknecht, dodávateľ techniky na razenie tunelov. Vzdáva sa dodávky stroja za 20 miliónov eur. Kontrakt bol podľa predsedu správnej rady Martina Herrenknechta pripravený na podpis.Pred nátlakom Washingtonu odchádzajú z Iránu aj automobilka Daimler, zaisťovňa poisťovní Munich Re a výrobca športových potrieb Adidas.Iránsky trh však nezostane prázdny. Príležitosti sa chytajú čínske firmy. Herrenknecht uviedol, že cestný tunel, ktorý sa mal prevŕtať strojom z jeho firmy, urobí čínsky konkurent. Odchádzajúci francúzsky Total nahradí pri sprístupnení najväčšieho ložiska zemného plynu v krajine koncern China National Petroleum. Číňania sa dostávajú k objednávke za 5 miliárd USD (4,36 miliardy eur).Washington v utorok (7.8.) jednostranne obnovil ekonomické sankcie proti Teheránu, ktoré boli pozastavené pred troma rokmi.Prezident Trump sa domnieva, že Irán nedodržuje dohodu o nevyvíjaní jadrových zbraní, ktorú podpísal s USA a ďalšími piatimi krajinami.napísal prezident na Twitteri. EÚ síce prijala smernicu, v ktorej firmám so sídlom v spoločenstve zakazuje, aby sa podriaďovali americkým sankciám. Prax však ukazuje, že rozhodnutie EÚ je neúčinné. Obchodovanie v Spojených štátoch je pre firmy oveľa dôležitejšie než podnikanie s Iránom. Navyše, nájde sa len veľmi málo bánk, ktoré by firmám financovali dohody s Teheránom.(1 EUR = 1,1456 USD)