V lete a či v zime, na čistinke každému je dobre

20.12.2023 (SITA.sk) - O lokalitách Lidl Čistiniek rozhodlo takmer 2 500 000 hlasovČo majú spoločné Modra, Štúrovo, Dolný Kubín, Rimavská Sobota a Komárno už teraz? A v čom sa k nim v budúcom roku pridajú Veľký Meder, Levoča, Košice – Dargovských hrdinov, Rožňava a Považská Bystrica? Odpoveď je jednoduchá, každé z týchto miest zvíťazilo v súťaži Lidlu o jedinečnú Čistinku. Päť prvých víťazov už má mestský park, na ktorom každému je dobre a to v lete či zime. Úspešné mestá z druhého ročníka sa môžu na novučičký priestor pre mladých i skôr narodených, športovcov či grillmajstrov, mamičky i detičky tešiť v priebehu budúceho roka.Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!"Modra zabojovala, vyhrala Čistinku a s pomocou všetkých, ktorí hlasovali sa dnes môžeme tešiť z nového komunitného priestoru. Vďaka rôznorodosti jednotlivých modulov sa tento mestský park môže stať ďalším obľúbeným voľnočasovým miestom pre rodiny s deťmi, mládež aj športovcov. Som rád, že sa nám tento projekt podarilo v spolupráci so spoločnosťou Lidl zrealizovať a srdečne naň pozývam všetkých obyvateľov.”"Som nesmierne rád, že spoločnosť Lidl prišla po úspešných ročníkoch projektu Žihadielko s ďalším jedinečným projektom, ktorý nesie názov Lidl Čistinka. Ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí v rámci prvého ročníka tohto projektu odovzdali svoj hlas nášmu mestu a za množstvo vynaloženého úsilia a času, ktorý tomu venovali. Opäť sme boli svedkami súdržnosti, vzájomnej pomoci a podpory medzi občanmi nášho mesta, obyvateľmi okolitého ako aj širšieho regiónu. Som presvedčený, že mestský park Lidl Čistinka bude tiež veľmi obľúbený a verím tomu, že sa stane miestom, kde sa budú stretávať rodiny, mladí ľudia, dôchodcovia a strávia tu mnoho nezabudnuteľných okamihov.""Tešíme sa, že sa ihrisko podarilo vybudovať aj skolaudovať ešte v tomto roku. Veríme, že bude slúžiť všetkým Kubínčanom i návštevníkom mesta a spájať tak komunitu, podobne ako samotná súťaž, ktorá zomkla obyvateľov nášho mesta, ale aj ľudí z okolia, ktorí nám pomáhali, aby sme spoločne toto ihrisko získali.""Som nesmierne hrdý, že vďaka projektu Nadácie Lidl v spolupráci s Lidl Slovenská republika, vyrástla za pár mesiacov prvá Lidl Čistinka práve v našom krásnom meste Rimavská Sobota. Malí aj veľkí, mladí aj seniori z Rimavskej Soboty si môžu zašportovať, zrelaxovať alebo opekať dobroty a tráviť voľný čas novými aktivitami v rámci komunitného života v tomto mestskom parku. Ďakujem všetkým obyvateľom, že svojimi hlasmi získali realizáciu Čistinky v našom meste a prajem všetkým, aby ju navštevovali čo najviac.""Tento krásny park nadviazal v Komárne na úspešný hetrik, keďže po troch ihriskách Žihadielko, mesto vyhralo aj Čistinku. Za týmto úspechom stojí veľká skupina obyvateľov Komárna. Poďakovanie patrí húževnatej skupine nadšencov, ktorí rozhýbali celé mesto, a vďaka tomu sa Komárno opäť rozrastá. A poďakovanie patrí aj spoločnosti LIDL, ktorá aj týmto spôsobom odmeňuje dôveru svojich zákazníkov.""Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde sa nachádzajú naše predajne. Záleží nám na tom, aby komunity držali spolu a aby ľudia mali kde aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Preto sme v minulosti stavali detské ihriská Žihadielka, podporujeme školy v blízkosti našich nových predajní, organizujeme potravinové zbierky pre organizácie v konkrétnych mestách a preto budujeme aj Lidl Čistinky," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je viac ako 265 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl a Nadačným fondom Lidl v Centre pre filantropiu v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v.o.s. Viac o Lidl Čistinkách sa dozviete na webe www.cistinka.lidl.sk Informačný servis