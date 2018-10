V Leviciach osadili na verejných priestranstvách psie toalety

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Levice 22. októbra (TASR) – Levická radnica sa rozhodla riešiť problémy so psími výkalmi na verejných priestranstvách inštaláciou Eco Dog Toilet staníc. V priebehu októbra pribudlo v meste celkovo 16 psích toaliet za 9300 eur.Nové zariadenia dokážu ekologicky a efektívne neutralizovať psie exkrementy, ktoré sa tak nedostanú do priameho kontaktu s okolitým prostredím.informovala radnica.Mesto zároveň upozornilo majiteľov psov, aby u svojich domácich miláčikov vytvorili návyk pri používaní psích toaliet.upozorňuje magistrát.O ekologickú likvidáciu psích výlučkov sa postará absorpčná hmota a filtračná zložka zariadenia, ktorá ich zbaví choroboplodných zárodkov i zápachu. V prípade, že si majitelia psov na nový spôsob venčenia zvyknú, mohli by sa podľa mestského úradu výrazne obmedziť nepríjemnosti spôsobené psími výkalmi v trávnikoch a na ihriskách.