Washington chce získať v irackom energetickom tendri väčšinu pre GE

General Electric (GE). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Mníchov 22. októbra (TASR) - Vláda USA sa usiluje získať väčšiu časť irackej objednávky na vybudovanie elektrárenských kapacít za 15 miliárd USD (13,08 miliardy eur) pre americkú spoločnosť General Electric (GE). Doteraz sa za favorita tendra pokladal nemecký koncern Siemens. O snahe Washingtonu nahradiť z väčšej časti Siemens tradičnou americkou firmou, ktorá zápasí s vážnymi problémami, informoval minulý týždeň londýnsky denník Financial Times.V Iraku ide konkrétne o vybudovanie elektrárenských kapacít s ročným výkonom 11 gigawattov. Irak ich bude v nasledujúcich rokoch potrebovať v súvislosti s obnovou krajiny po ničivej vojne a rastom spotreby elektriny v domácnostiach a v celom národnom hospodárstve.V súčasnosti sa 35 až 40 % elektrickej energie vyrába zo zemného plynu, ktorý Irak dováža z Iránu.Denník Financial Times uviedol, že Washington vyvinul tlak na irackú vládu. Vláda v liste poukázala aj na obete, ktoré priniesli Američania pri oslobodzovaní krajiny od diktátora Saddama Husajna.V nezáväznej dohode o spolupráci (letter of Intent), ktorú pred časom podpísali americká a bagdadská vláda, sa hovorí aj o spolupráci pri ťažbe ropy a zemného plynu v Iraku. Preto by mal americký koncern podľa Washingtonu získať väčšiu časť objednávky na obnovu irackej energetiky.Siemens sa však ešte nevzdal všetkých nádejí na úspech.uviedol hovorca mníchovského koncernu.Šéf Siemensu Joe Kaeser bol v septembri v Bagdade a hovoril s premiérom o kontrakte.Siemens už vo februári ponúkol irackej vláde, že v nasledujúcich štyroch rokoch vybuduje v Iraku elektrárenské kapacity s ročným výkonom 11 gigawattov. Tie by zvýšili výrobu elektrickej energie o 50 % a 23 miliónov Iračanov by jej malo dostatok.(1 EUR = 1,1470 USD)