V Liptovskom Mikuláši dajú priestor odchovancom, Tomko: Je to správne

Na snímke tréner Anton Tomko, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 11. septembra (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš vstúpia do novej sezóny Tipsport Ligy stredajším zápasom v Piešťanoch proti reprezentačnému výberu do 20 rokov. Prioritou klubu z Liptova je naďalej ponúkať priestor talentovaným hráčom, tejto filozofie sa budú Mikulášania držať aj v novej sezóne.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii hlavný tréner Anton Tomko.Pre rekonštrukciu štadióna nájdu Liptáci v úvode sezóny prechodný domov v Spišskej Novej Vsi.citovala Tomka tlačová správa klubu.Útočník Martin Kriška sa vrátil k príprave:Po vloženom zápase so SR 20 sa Liptovský Mikuláš predstaví v piatok na ľade majstrovskej Banskej Bystrice v rámci 1. kola nového ročníka súťaže.