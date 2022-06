V Lisabone sa začala konferencia OSN o ochrane oceánov, ku ktorej sa ako suchozemská krajina hlási aj Slovensko

Plastový odpad končí v oceánoch

Slovensko má spoluzodpovednosť

Môžu si pozrieť slovenský projekt

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na konferencii OSN , ktorá sa začala v pondelok v Lisabone, sa očakáva spoločné vyhlásenie svetových lídrov, ktorí sa usilujú dospieť k dohode, aby do roku 2030 malo aspoň 30 percent povrchu svetového oceánu štatút chránenej oblasti.Konferencia potrvá do 1. júla a jej hlavnou témou je ochrana morského života, intenzívnejšia medzinárodná spolupráca a zvýšenie investícií do vedeckých prístupov pri ochrane oceánov.Slovenskú delegáciu na konferencii vedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana . Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva životného prostredia.Štátny tajomník Smatana sa zúčastnil dialógu na tému znečisťovania morí a oceánov, do ktorého sa okrem predstaviteľov jednotlivých vlád zapojili zástupcovia medzinárodných organizácií, súkromného sektora, mimovládnych organizácií a mládeže.Diskutovanými témami bolo hospodárenie s oceánmi vrátane boja proti okysľovaniu vôd, znečisťovaniu, nezákonnému a neregulovanému rybolovu a strate biotopov a biodiverzity.Vo svete sa ročne vyprodukuje približne 300 miliónov ton plastového odpadu, väčšina skončí v oceánoch. OSN podporila iniciatívu vyše 170 štátov na marcovom samite OSN pre životné prostredie v kenskom hlavnom meste Nairobi, ktorá požaduje ukončiť znečisťovanie plastom.K rezolúcii OSN sa hrdo hlási aj Slovenská republika. Podľa štátneho tajomníka si Slovensko uvedomuje svoju spoluzodpovednosť za stav životného prostredia, aj keď je suchozemskou krajinou.„Účinná ochrana biodiverzity, odstraňovanie znečistenia, predovšetkým plastov a tiež znižovanie emisií skleníkových plynov pomáhajú zmierňovať dôsledky klimatickej krízy,“ zdôraznil Smatana.Slovensko prijíma legislatívu a opatrenia, zamerané na ochranu vôd aj na národnej úrovni. Vláda schválila v máji Vodný plán Slovenska a v júni Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.Zákazom niektorých jednorazových plastových výrobkov a zavedením zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek, sa Slovensko priblížilo k čistejšej a zdravšej krajine bez plastového odpadu.Slovensko podporuje inovatívne riešenia, ktorými chce prispieť k znižovaniu plastového odpadu v oceánoch. Príkladom je projekt čistiacej stanice Ôsmy kontinent úspešnej slovenskej architektky Lenky Petrákovej, ktorý si je možné pozrieť na konferencii v Pavilóne poznania.Model stanice zhromažďuje plastové zvyšky z vodnej hladiny a premieňa ich na recyklovateľný materiál.