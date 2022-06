Poliaci pracujú na nových trasách pre ukrajinské obilie, dva hraničné priechody vyhradili pre nákladnú dopravu

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Odborníci v Poľsku pracujú na nových trasách pre export miliónov ton obilia z Ukrajiny, ktoré tam uviazlo pre vojnu. V pondelok to povedal šéf poľského úradu vlády Michal Dworczyk. Upozornil však, že to bude istý čas trvať.Dworczyk uviedol, že rozšírili dva veľké hraničné priechody a vyhradili ich len pre nákladnú dopravu. Pracuje sa pritom aj na plánoch štandardizácie tratí na Ukrajine s európskymi a na zvýšenie exportnej kapacity poľských námorných prístavov.„Čelíme veľmi veľkej výzve. Musíme to povedať úprimne, takéto problémy nevyriešite zo dňa na deň... z týždňa na týždeň,“ skonštatoval.Poľsko podľa Dworczyka potešil návrh amerického prezidenta Joea Bidena z minulého mesiaca o postavení dočasných obilných síl popri ukrajinských hraniciach, kam by sa presunulo obilie z Ukrajiny a odtiaľ následne prevážalo nákladnými autami do prístavov. Odborníci musia zistiť typ a umiestnenie síl, doplnil Dworczyk.