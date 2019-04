V Londýne zadržali počas protestu vyše 200 ekoaktivistov

Demonštranti blokujú cestu na moste Waterloo počas klimatického protestu 15. apríla 2019 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. apríla (TASR) - Britská polícia zadržala 209 aktivistov proti klimatickým zmenám, ktorí na protest prerušili dopravu v niektorých častiach Londýna. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa tamojšiu políciu.Demonštranti už v pondelok začali blokovať most Waterloo a niekoľko významných londýnskych dopravných uzlov. Na noc si pozdĺž ciest na križovatke Oxford Circus rozložili stany a v protestoch pokračovali aj v utorok.Väčšinu zo zatknutých osôb polícia zadržala za rušenie verejného poriadku a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti premávky. Polícia očakáva, že demonštrácie budú pokračovať aj počas nadchádzajúcich týždňov.Medzi zatknutými je až päť osôb, traja muži a dve ženy, ktorých polícia zadržala v areáli budovy ropnej spoločnosti Shell v blízkosti rieky Temža. Dvaja z aktivistov tam totiž vyliezli na lešenie a na prednú časť budovy napísali červenou farbou "Shell to vie". Traja ďalší si zase prilepili ruky k otočným dverám pri vchode.Na čele protestov stála britská aktivistická skupina Extinction Rebellion. Demonštranti z tejto organizácie protestovali aj 1. apríla - vtedy sa na balkóne rokovacej sály Dolnej snemovne britského parlamentu vyzliekli do spodnej bielizne v čase, keď prebiehala rozprava o brexite.