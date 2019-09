V Lozorne uvádza do prevádzky Dachser Slovakia novú prekládkovú halu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Novú prekládkovú halu logistického centra Dachser Bratislava v Lozorne uvádza do prevádzky spoločnosť Dachser Slovakia. Firma o tom v utorok informovala médiá.V septembri ukončila práce na rozšírení existujúcich skladovacích priestorov o viac ako 3000 štvorcových metrov, zvýši sa aj počet nakladacích brán o 31, jedna z nich je určená pre nadrozmerné zásielky. Investícia do haly dosiahla výšku približne 3 milióny eur.Generálny riaditeľ spoločnosti Roman Stoličný uviedol, že zvýšením kapacity skladov a zavedením moderných technológií budú schopní spracovávať tok tovarov ešte efektívnejšie.Spoločnosť Dachser so sídlom v Nemecku je európskym poskytovateľom logistických služieb. V súčasnosti zamestnáva asi 30.600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizovala približne 83,7 milióna zásielok s hmotnosťou 41,3 milióna ton. Celkový obrat koncernu v roku 2018 predstavoval 5,6 miliardy eur.