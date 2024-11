V Ľuboticiach dokončili ďalšiu etapu rekonštrukcie cintorína, pribudlo nové osvetlenie aj dlažba (foto)

Pribudlo nové oplotenie

S prácami začali v septembri

Chcú rozšíriť cintorín

1.11.2024 (SITA.sk) - Obec Ľubotice (okres Prešov) dokončila tesne pred Dušičkami ďalšiu etapu rekonštrukcie miestneho cintorína . Na mieste posledného odpočinku pribudla v prednej časti nová dlažba, chodník aj lavičky. Cintorín tiež dostal nové osvetlenie, ale aj polopodzemné kontajnery. Obec do tejto modernizácie investovala 173-tisíc eur.Ako agentúru SITA informovala starostka obce Ľubotice Nicole Rubisová, s prácami obec nadviazala na v predchádzajúcom období zrealizovanú prvú etapu modernizácie cintorína.V rámci nej pribudlo nové oplotenie na prednej a bočnej časti, nová vstupná brána a po výrube starých, chorých stromov vysadili nové. V druhej etape chcela obec vyriešiť rozpadávajúcu sa dlažbu a zlý prístup do zadnej časti cintorína.„Pustili sme sa do oplotenia zadnej časti a nového chodníka od kríža po zadnú časť. Práce začali začiatkom novembra 2023 a boli ukončené tesne pred Vianocami,“ pripomenula Rubisová.Obec za nové oplotenie zaplatila z vlastných zdrojov 17-tisíc eur. Chodník a spevnené plochy boli financované z Poľnohospodárskej platobnej agentúry cez MAS Šafran za 23-tisíc eur.Na minuloročné práce nadviazali v tomto roku ďalšou etapou, v ktorej sa zamerali na prednú časť cintorína. S prácami začali v polovici septembra. „Cena celého diela predstavuje 118-tisíc eur. Ide z rozpočtu obce a zahŕňa dlažby, výsadbu, lavičky a chodník od vstupu,“ vysvetlila Rubisová.Obec zároveň pri tejto rekonštrukcii oslovila aj spoločnosť spravujúcu verejné osvetlenie, ktorá pripravila projekt nového osvetlenia celého cintorína.„Nakoľko pôvodne boli na celom cintoríne iba tri lampy v prednej časti, týmto sa osvetlil celý cintorín až do zadnej časti. Zároveň sa urobila predpríprava na kamerový systém,“ dodala starostka. Túto investíciu za 37-tisíc eur hradila obec takisto z vlastných zdrojov.Poslednou časťou bola výmena nevyhovujúcich kontajnerov pri hlavnom kríži za moderné polopodzemné kontajnery v zadnej časti cintorína. Táto investícia stála 18-tisíc eur.„Na cintoríne pri hlavnom kríži máme osadenú jednu časť urnovej steny. Do budúcna sa počíta so štyrmi časťami, na ktoré je už predpripravený priestor. Druhá časť je už zároveň zaplatená a je aktuálne vo výrobe. Jej cena je 3 300 eur,“ prezradila starostka, podľa ktorej sa tak rozšíri kapacita, nakoľko vzrastá záujem o miesta v urnovej stene.„Zároveň riešime rozšírenie cintorína a výstavbu domu smútku,“ dodala k plánom Rubisová s tým, že o tejto téme rokujú s majiteľom priľahlého pozemku.